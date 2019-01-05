Парашютка...

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Парашютка...

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Лучшие друзья решили помочь парню, который боится высоты, справиться со своим страхом. А заодно записали происходящее на видео, чтобы все узнали, что такое настоящая дружба и настоящий троллинг.
Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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