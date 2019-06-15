Сыновья разыграли отца на день рождения, и тому оборвали телефон 10 тыс. человек

Майкл Ферри и Крис Ферри — младший из Нью-Джерси, США, на грядущий день рождения папы решили его по-доброму подколоть и развеселить. Что и сказать, парни придумали оригинальный способ сделать своего отца местной знаменитостью, пишет Mirror.

62-летний Крис Ферри, наверное, немного удивился, когда увидел неизвестный номер на входящем вызове. Ещё сильнее мужчина поразился, когда незнакомец поздравил его с днём рождения. Знал бы мистер Ферри, что его ждёт дальше. В следующие несколько дней его телефон буквально не прекращал звонить, и спасибо стоило сказать двум сыновьям Криса.

Выяснилось, что парни разместили рекламу на билборде у оживленного шоссе возле Атлантик-Сити. Майкл и Крис-младший указали там фото и телефон своего отца, попросив, чтобы все, кому не жалко, поздравили их папу с днем рождения. И как оказалось, не жалко было примерно десяти тысячам человек.

Я не мог пользоваться телефоном как обычно. Мне постоянно звонили, поздравляли и рассказывали о своих самых запоминающихся днях рождениях. Это было забавно, я понял шутку. Сперва я посмеялся, а потом подумал: "Ох, меня ждёт ещё очень много звонков Крис Ферри

Помимо постоянных звонков Крис получил огромное количество сообщений. Он старался на них отвечать благодарностями, ведь эти незнакомые люди хотели сделать ему приятно. Крис-младший и Майкл всю жизнь разыгрывали своего отца, поэтому никто не удивится, если на следующий день рождения мистер Ферри получит ещё один билборд.