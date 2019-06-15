Сыновья разыграли отца на день рождения, и тому оборвали телефон 10 тыс. человек

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Фото © Facebook/Christopher Ferry

Майкл Ферри и Крис Ферри — младший из Нью-Джерси, США, на грядущий день рождения папы решили его по-доброму подколоть и развеселить. Что и сказать, парни придумали оригинальный способ сделать своего отца местной знаменитостью, пишет Mirror.

62-летний Крис Ферри, наверное, немного удивился, когда увидел неизвестный номер на входящем вызове. Ещё сильнее мужчина поразился, когда незнакомец поздравил его с днём рождения. Знал бы мистер Ферри, что его ждёт дальше. В следующие несколько дней его телефон буквально не прекращал звонить, и спасибо стоило сказать двум сыновьям Криса.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/christopher.ferry.56" target="_blank"><strong>Christopher Ferry</strong></a></p>

Выяснилось, что парни разместили рекламу на билборде у оживленного шоссе возле Атлантик-Сити. Майкл и Крис-младший указали там фото и телефон своего отца, попросив, чтобы все, кому не жалко, поздравили их папу с днем рождения. И как оказалось, не жалко было примерно десяти тысячам человек.

<p>Сыновья-приколисты. Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/CFFERRY" target="_blank"><strong>Christopher Ferry</strong></a> и <a href="https://www.facebook.com/Michaelaferry?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARA6fHNeZ_iMmOgWZcEodifY7pg-GYJNsPD_3dQwviiv4TlseQqSfr2d5p6onUam7muhXh_8s7klOAkX&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Michael Ferry</strong></a></p>

Я не мог пользоваться телефоном как обычно. Мне постоянно звонили, поздравляли и рассказывали о своих самых запоминающихся днях рождениях. Это было забавно, я понял шутку. Сперва я посмеялся, а потом подумал: "Ох, меня ждёт ещё очень много звонков

Крис Ферри

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/christopher.ferry.56" target="_blank"><strong>Christopher Ferry</strong></a></p>

Помимо постоянных звонков Крис получил огромное количество сообщений. Он старался на них отвечать благодарностями, ведь эти незнакомые люди хотели сделать ему приятно. Крис-младший и Майкл всю жизнь разыгрывали своего отца, поэтому никто не удивится, если на следующий день рождения мистер Ферри получит ещё один билборд.

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