Фото, от которого мурашки. Убийца просит найти мать и тётю, сидя у зарытых тел

Две недели правоохранительные органы Аргентины разыскивали 53-летнего австралийского профессора Лили Перег и её сестру — 63-летнюю Пирхию Саруси. И вот их наконец нашли, но, к сожалению, мёртвыми, пишет Daily Mail.

Страшный случай произошёл в Мендосе, Аргентина. Изувеченные тела двух женщин обнаружили в эти выходные по соседству от дома 36-летнего Гиларда Перега, сына и племянника убитых. Во время обысков в доме обвиняемого в убийстве были найдены необходимые доказательства: оружие, следы крови, обрезанный кабель камеры видеонаблюдения и изувеченные тела кошек. Свою причастность Перег, конечно же, отрицает и винит во всём разборки банд из Боливии и Израиля.

Интересно, что за пару дней до обнаружения тел Перег давал интервью местным СМИ, где умолял всех причастных и небезразличных помочь в поисках. Во время интервью было сделано фото, где Перег сидит возле кучи кирпичей и щебня. Именно там позже и обнаружили тела двух женщин, причём они были настолько обезображены, что их опознали лишь после анализа ДНК.

СМИ также сообщают, что Перег, бывший военный, погряз в долгах перед преступными группировками и был замечен в симпатиях к нацистам. Во время поисков на все вопросы о местонахождении матери и тёти от их коллег и родственников он хладнокровно отвечал, что понятия не имеет, где они могут быть, хотя их растерзанные тела всё это время лежали рядом с его домом.