Полицейские опубликовали фото разыскиваемого парня и тем самым уже наказали его

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Полицейские опубликовали фото разыскиваемого парня и тем самым уже наказали его

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Пользователи соцсетей "оценили" причёску 19-летнего парня, которого подозревают в краже. Казалось бы, при чём тут "Звёздные войны"? Но обо всём по порядку.

Фото 19-летнего Джозефа Лонгмана опубликовали полицейские лондонского отделения в Хиллингдоне. Этот парень уже попадал в поле зрения английских правоохранителей и на этот раз подозревался в нападении и краже.

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— "Пятница. В розыске: вы можете помочь отследить 19-летнего Джозефа Лонгмана. Его разыскивают по подозрению в серьёзном нападении"

Текст полицейских под фото беглеца.

Фото Джозефа быстро стало вирусным благодаря его причёске. Пользователи стали язвить и высмеивать парня, сравнивая его с принцессой Леей (персонажем "Звёздных войн"), которую сыграла Кэрри Фишер. Многие предположили, что найти такого человека будет нетрудно.

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Копы не говорят, что он сделал. Похоже, его ищут за плохую попытку скосплеить принцессу Лею

Пользователь "Фейсбука" Ричард Фавр

Может, он подозревается в нападении на своего парикмахера

Марк Кофлан

Его надо искать в Диснейленде. Это же Микки Маус

Фил Тейлор

Помоги мне, Оби-Ван Кеноби, ты моя единственная надежда

Адриан Беквит

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