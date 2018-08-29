Полицейские опубликовали фото разыскиваемого парня и тем самым уже наказали его

Пользователи соцсетей "оценили" причёску 19-летнего парня, которого подозревают в краже. Казалось бы, при чём тут "Звёздные войны"? Но обо всём по порядку.

Фото 19-летнего Джозефа Лонгмана опубликовали полицейские лондонского отделения в Хиллингдоне. Этот парень уже попадал в поле зрения английских правоохранителей и на этот раз подозревался в нападении и краже.

— "Пятница. В розыске: вы можете помочь отследить 19-летнего Джозефа Лонгмана. Его разыскивают по подозрению в серьёзном нападении" Текст полицейских под фото беглеца.

Фото Джозефа быстро стало вирусным благодаря его причёске. Пользователи стали язвить и высмеивать парня, сравнивая его с принцессой Леей (персонажем "Звёздных войн"), которую сыграла Кэрри Фишер. Многие предположили, что найти такого человека будет нетрудно.

Копы не говорят, что он сделал. Похоже, его ищут за плохую попытку скосплеить принцессу Лею Пользователь "Фейсбука" Ричард Фавр

Может, он подозревается в нападении на своего парикмахера Марк Кофлан

Его надо искать в Диснейленде. Это же Микки Маус Фил Тейлор