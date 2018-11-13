Разыскиваемый преступник создал в Facebook опрос — сдаваться или нет

29-летний мужчина не раз нарушал судебные приказы, а также подозревается в хранении наркотиков.

Житель Чешира, который находится в розыске уже несколько месяцев, регулярно смеется над полицейскими в Facebook. В одном из своих последних постов Дейли Смит выразил уверенность, что до Рождества его точно не поймают, сообщает LadBible.

Мечтал о том, что полицейские поймают меня, но потом я проснулся... Жизнь идёт своим чередом Дейли Смит

Даю подсказку. Я до сих пор не сменил номер телефона, и у полицейских даже есть он, но они всё равно не могут меня поймать Дейли Смит

Кроме того, мужчина, который разыскивается за предполагаемые преступления, связанные с наркотиками, придумывает смешные мемы о сложившейся ситуации.

Подозреваемый даже создал опрос среди подписчиков, чтобы они решили, как ему действовать дальше — продолжать скрываться или сдаться самому. И большинство проголосовало за первый вариант.

Ордер на арест Смита был выдан в июле, после того как он нарушил судебный приказ и не явился в суд. Тогда для него был введён комендантский час, согласно которому после семи вечера он должен был находиться дома. Однако мужчина проигнорировал и это. Позже ему было предъявлено обвинение в хранении наркотиков в целях продажи.