Разыскиваемый преступник создал в Facebook опрос — сдаваться или нет

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Разыскиваемый преступник создал в Facebook опрос — сдаваться или нет

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29-летний мужчина не раз нарушал судебные приказы, а также подозревается в хранении наркотиков.

Житель Чешира, который находится в розыске уже несколько месяцев, регулярно смеется над полицейскими в Facebook. В одном из своих последних постов Дейли Смит выразил уверенность, что до Рождества его точно не поймают, сообщает LadBible.

Мечтал о том, что полицейские поймают меня, но потом я проснулся... Жизнь идёт своим чередом

Дейли Смит

Даю подсказку. Я до сих пор не сменил номер телефона, и у полицейских даже есть он, но они всё равно не могут меня поймать

Дейли Смит

<p>Фото © Facebook</p>

Кроме того, мужчина, который разыскивается за предполагаемые преступления, связанные с наркотиками, придумывает смешные мемы о сложившейся ситуации.

<p>Фото © Facebook</p>

<p>Фото © Facebook</p>

Подозреваемый даже создал опрос среди подписчиков, чтобы они решили, как ему действовать дальше — продолжать скрываться или сдаться самому. И большинство проголосовало за первый вариант.

<p>Фото © Facebook</p>

Ордер на арест Смита был выдан в июле, после того как он нарушил судебный приказ и не явился в суд. Тогда для него был введён комендантский час, согласно которому после семи вечера он должен был находиться дома. Однако мужчина проигнорировал и это. Позже ему было предъявлено обвинение в хранении наркотиков в целях продажи.

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