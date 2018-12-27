Дочка Абрамовича показала свои "активы", выложив пляжные фото с Мальдив

Ранее наследницу миллиардера Софию Абрамович критиковали в соцсетях за то, что её фигура не соответствует модельным параметрам, и она сильно переживала. Но сейчас девушка снова и снова выкладывает фото в купальниках, набравшись смелости.

23-летняя София, дочка миллиардера и его бывшей жены Ирины, отправилась отдыхать на Мальдивы. И радует своих 10 тыс. подписчиков фотографиями в купальниках. Один из снимков, где она по колено в воде, девушка многозначительно подписала: "Море яснее моего будущего".

Не обошлось и без демонстрации стандартных поз для "девичьих фото". Софья надела ярко-красный купальник и снялась под пальмами.

И сейчас в соцсетях Абрамович получила совсем другую реакцию. Её поклонники отреагировали на смелые снимки благосклонно, заявив, что она выглядит как "нормальная русская девушка". Отметим, что София с детства занимается конным спортом, но никогда не была излишне худой. И после критических комментариев у неё снова, видимо, появился позитивный настрой.

Наконец нормальная русская девушка, а не эти ошибки пластических хирургов с кучей штукатурки впридачу. Молодец! loko112018

Красотка alixan8484