Любовник Волочковой оказался охранником, которого ищет гражданская жена

Женщина рассказала, что уже 10 лет встречается с мужчиной, но между ними произошла ссора.

Новый роман Анастасии Волочковой снова оказался в центре скандала. На этот раз оказалось, что мужчина, с которым бывшая балерина встречается на протяжении нескольких месяцев, уже давно состоит в отношениях с другой женщиной. Об измене гражданская супруга узнала из социальных сетей, посмотрев на фотографии знаменитости в "Инстаграме".

Мой мужчина спит с Волочковой. Я увидела, что у него появился аккаунт в "Инстаграме", и с этой страницы зашла. Он был подписан на Волочкову, там я увидела всё его: носки, ремень. Она его скрывает, лица не показывает. Но я-то своего мужчину узнаю гражданская супруга

Волочкова тщательно скрывает личность своего возлюбленного и рассказывает, что он работает бизнесменом. Однако реальность оказалась далека от правды. По словам обманутой женщины, пара познакомилась в спа-салоне, где мужчина работает начальником охраны.

На фото она его подписывает М. Его зовут Малик, он чеченец. Я хочу отомстить ему. Мы были вместе 10 лет. Позже я отправлю ей нашу переписку, где он пишет, что скучает. Мы не виделись с ним, у нас была ссора гражданская супруга

Впрочем, совсем недавно артистка призналась, что задумается о пополнении в семье. Балерина также отметила, что, если у них родится ребёнок, он будет самым красивым на земле.