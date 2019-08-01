Вот о ком все говорят: 9 фото актрисы, которая покорила сердце Максима Виторгана

Об отношениях Максима Виторгана с Нино Нинидзе заговорили в начале июля. Слухи подогревались общими выходами в свет, а также фото в "Инстаграме". Однако сами знаменитости не спешат раскрывать подробности своей личной жизни.

Нино — дочь известной актрисы Ии Нинидзе, известной по ролям в фильмах "Не горюй!" и "Небесные ласточки".

28-летняя девушка пошла по стопам своей мамы, окончив ВГИК. А в 2017 году она приняла участие в шоу "Голос", однако не прошла слепые прослушивания.

Нино не стала опускать руки — и сейчас с удовольствием продолжает петь, параллельно снимаясь в кино.

Сама девушка не комментирует слухи, переживая развод с актёром и режиссёром Кириллом Плетнёвым. Пара поженилась в 2016-м, но через год брак распался.

Люди встречаются, влюбляются, женятся... У них рождаются дети... Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти СВОЕЙ дорогой. Мы были вместе три с половиной года, и это было счастливое время... Нино Нинидзе

Супруги воспитывают трёхлетнего сына, которого ласково называют Сандриком. По словам Нино, её ожидания от семейной жизни не совпали с реальностью.

После расставания с женой Кирилл признался, что переживает депрессию. Он рассказал, что выбирается из "безвоздушного пространства".