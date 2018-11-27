Деньги в чёрную дыру. Считаем украденные миллиарды "Роскосмоса"

Этих денег хватило бы, чтобы 10 лет запускать ракеты "Протон-М"
В 2017 году "Роскосмос" совершил 18 пусков. Старт "Протона-М" стоит 65 млн долларов — 4,3 млрд рублей. Хватило бы на 183 старта.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Молодые мамы могли бы ещё 2 года получать материнский капитал
В 2017 году его получили 725 тысяч матерей. Размер маткапитала — 423 600 рублей. Перемножив, получаем за два года 656 млрд.
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Из пачек украденных купюр можно построить башню от Земли до космоса
785,5 млрд в пачках по тысяче — это 785 500 пачек. Длина каждой — 15,7 см. Они вытянутся на 123 км. Космос начинается от 118 км.
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22 миллиона россиян могли бы получить новогоднюю премию размером с зарплату
Средняя зарплата в стране — около 36 тысяч рублей. Миллиардов "Роскосмоса" хватило бы выдать зарплату 21 млн 819 тысячам человек.
Фото: © РИа Новости / Александр Кряжев
В России можно было бы устроить ещё один чемпионат мира по футболу
Аналитическая компания JLL оценила стоимость мундиаля в 683 млрд долларов. Оставшихся денег хватило бы на скромную универсиаду.
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
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