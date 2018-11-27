Деньги в чёрную дыру. Считаем украденные миллиарды "Роскосмоса"

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Деньги в чёрную дыру. Считаем украденные миллиарды "Роскосмоса"

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Коллаж © L!FE. Фото: © Shutterstock Inc.: ©pixabay.com

Генпрокуратура подсчитала, что за полтора года в "Роскосмосе" похищено 785 миллиардов 500 миллионов рублей. Ущерб силовики оформили в 1700 нарушений и 16 уголовных дел, к ответственности привлекли 200 должностных лиц. А мы посчитаем сворованные деньги в других единицах - выясним, что можно купить за эти деньги. Смотрим карточки.

Этих денег хватило бы, чтобы 10 лет запускать ракеты "Протон-М"

В 2017 году "Роскосмос" совершил 18 пусков. Старт "Протона-М" стоит 65 млн долларов — 4,3 млрд рублей. Хватило бы на 183 старта.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

Молодые мамы могли бы ещё 2 года получать материнский капитал

В 2017 году его получили 725 тысяч матерей. Размер маткапитала — 423 600 рублей. Перемножив, получаем за два года 656 млрд.

Фото: ©flickr.com/Felipe Skroski

Из пачек украденных купюр можно построить башню от Земли до космоса

785,5 млрд в пачках по тысяче — это 785 500 пачек. Длина каждой — 15,7 см. Они вытянутся на 123 км. Космос начинается от 118 км.

Фото: © pixabay.com

22 миллиона россиян могли бы получить новогоднюю премию размером с зарплату

Средняя зарплата в стране — около 36 тысяч рублей. Миллиардов "Роскосмоса" хватило бы выдать зарплату 21 млн 819 тысячам человек.

Фото: © РИа Новости / Александр Кряжев

В России можно было бы устроить ещё один чемпионат мира по футболу

Аналитическая компания JLL оценила стоимость мундиаля в 683 млрд долларов. Оставшихся денег хватило бы на скромную универсиаду.

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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