Деньги в чёрную дыру. Считаем украденные миллиарды "Роскосмоса"

Генпрокуратура подсчитала, что за полтора года в "Роскосмосе" похищено 785 миллиардов 500 миллионов рублей. Ущерб силовики оформили в 1700 нарушений и 16 уголовных дел, к ответственности привлекли 200 должностных лиц. А мы посчитаем сворованные деньги в других единицах - выясним, что можно купить за эти деньги. Смотрим карточки.

Этих денег хватило бы, чтобы 10 лет запускать ракеты "Протон-М" В 2017 году "Роскосмос" совершил 18 пусков. Старт "Протона-М" стоит 65 млн долларов — 4,3 млрд рублей. Хватило бы на 183 старта. Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса Молодые мамы могли бы ещё 2 года получать материнский капитал В 2017 году его получили 725 тысяч матерей. Размер маткапитала — 423 600 рублей. Перемножив, получаем за два года 656 млрд. Фото: ©flickr.com/ Felipe Skroski Из пачек украденных купюр можно построить башню от Земли до космоса 785,5 млрд в пачках по тысяче — это 785 500 пачек. Длина каждой — 15,7 см. Они вытянутся на 123 км. Космос начинается от 118 км. Фото: © pixabay.com 22 миллиона россиян могли бы получить новогоднюю премию размером с зарплату Средняя зарплата в стране — около 36 тысяч рублей. Миллиардов "Роскосмоса" хватило бы выдать зарплату 21 млн 819 тысячам человек. Фото: © РИа Новости / Александр Кряжев В России можно было бы устроить ещё один чемпионат мира по футболу Аналитическая компания JLL оценила стоимость мундиаля в 683 млрд долларов. Оставшихся денег хватило бы на скромную универсиаду. Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов