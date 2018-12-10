Заложники мерзлоты. Почему жители Севера не могут переехать в другие регионы

Минстрой признал, что в России буксует программа по переселению жителей Крайнего Севера в другие климатические зоны. За счёт северян можно было бы решить проблему нехватки рабочей силы, однако власти регионов пока нанимают мигрантов. Лайф вместе с экспертами разбирался, как можно решить эту проблему.

Минстрой признался, что при нынешних темпах финансирования госпрограммы по переселению людей из районов Крайнего Севера понадобится 70 лет. Это связано с тем, что на период 2011–2020 годов на эти цели выделили 52,4 млрд рублей, хотя нужно более 450 млрд.

Эксперты российского Минстроя заявили, что на федеральную целевую программу "Жилище", которая ранее была продлена до 2020 года, для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, необходимо 458 млрд рублей.

При существующих объёмах финансирования это займёт порядка 70 лет. Такую цифру привёл директор департамента реализации инвестпроектов и организации бюджетного процесса Минстроя РФ Сергей Баринов. Об этом сообщил ТАСС .

— На 1 января 2019 года остаются в очереди 192,1 тыс. семей. Для того чтобы обеспечить их жильём, необходимо 458 млрд рублей, — отметил Баринов во время заседания в Совете Федерации.

Лайф пообщался с экспертами, и они предложили свой вариант решения вопроса переселения.

Приоритет для своих

Россия вошла в мировую тройку лидеров по количеству мигрантов, сообщает turimm.com . Как отмечается, по этому показателю наше государство уступает только США и Германии. По информации издания, в России на 2018 год находилось порядка 10 млн мигрантов.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что правительство пересмотрит квоту на иностранную рабочую силу на 2019 год в сторону увеличения . При этом, как она отметила, иностранцы могут быть привлечены к строительству газопровода "Сила Сибири".

Главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин, комментируя Лайфу эту ситуацию, отметил, что государству необходимо подумать о собственных гражданах.

— В первую очередь государство должно заботиться о собственных гражданах и создавать для них соответствующие условия независимо от того, в какой части родины они находятся. Север тоже надо развивать: там много регионов, которые богаты природными ресурсами. И, опять же, нужно поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии, — подчеркнул он.

Схожей точки зрения придерживается и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

— На мой взгляд, приоритеты государства, самого большого, самого богатого и любимого, заключаются, в первую очередь, в интересах граждан. Сначала интересы граждан — потом всё остальное. Сначала интересы граждан России, а потом забота о мигрантах, ещё какие-то там соображения экономического плана вроде того, что какая-то иностранная рабочая сила дешевле. Потом соотечественники за рубежом и так далее. Но это после интересов граждан России. В первую очередь должны удовлетворить запросы граждан России и уже во вторую очередь — что-либо остальное, — подчеркнул он.

Эксперты также отметили, что по конституции любой человек имеет право искать работу в любой части страны. Основной вопрос заключается в том, как организовать этот процесс, чтобы это не ущемляло интересы собственных граждан.

И на Севере может быть жизнь

Есть и другой вариант решения проблемы, уверены аналитики. Нужно развивать инфраструктуру на местах.

— Для начала неплохо бы там создать нормальные условия для труда и для жизни, стимулировать демографический рост. Тогда, возможно, никто оттуда и уезжать не захочет, — отметил руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Мнение о том, что надо развивать инфраструктуру на местах и тогда вопрос переселения может отойти на второй план, поддержал и декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве России Александр Шатилов.

— С одной стороны, людей жалко. С другой стороны, Россия должна держать свои территории, обеспечивать определённое присутствие. В СССР жителям Крайнего Севера уделялось внимание, в постсоветский период северяне утратили целый ряд льгот, инфраструктура поизносилась. Но в 2000-е годы ситуация поправилась. Мне кажется, имеет смысл Крайний Север пока "столбить", — отметил он.

По словам эксперта, этот регион полезен как минимум в перспективе.

— На мой взгляд, современные технологии позволяют обустроить и такие сложные территории. Мне кажется, что можно и нужно обустраивать жизнь северян там и дать им возможность доступных коммуникаций с другой территорией России, да и не только России. Люди должны выезжать на отдых и поправлять здоровье, — подчеркнул Александр Шатилов.

В качестве одной из основных проблем он назвал ощущение "оторванности от центра", которое с годами сложилось у людей. По его мнению, решение проблемы коммуникации найти крайне необходимо.