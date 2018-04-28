Заполярный джихад: как терроризм пустил корни в Новом Уренгое

ФСБ сообщила о задержании террористов, прибывших в Москву для совершения терактов на майские праздники и поддерживавших связь с заказчиками в Сирии. Причём прибыли террористы не с Ближнего Востока и даже не с Северного Кавказа, а из Заполярья.

— В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, — сообщила пресс-служба ФСБ. — Проведёнными мероприятиями выявлена пособническая база террористов, а также их связи с радикально настроенными жителями Нового Уренгоя…

В Новом Уренгое сотрудники ФСБ совместно с полицией провели спецоперацию, в ходе которой задержано 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий, обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации "Исламское государство"*.

Казалось бы, где Новый Уренгой и где Сирия? Однако, увы, этот богатый заполярный город уже давно превратился в место, где приезжавших на заработки жителей разных регионов России умело наставляли на "путь джихада" и превращали в террористов.

Наиболее заметной оказалась деятельность банды "башкирских партизан", развернувших в горно-лесистых местностях на востоке Башкирии настоящую диверсионную войну. 7 июня 2010 года они попытались подорвать линию электропередач у деревни Вязовка Бирского района республики, а в ночь с 3 на 4 июля 2010 года заложили мощную бомбу (20 кг смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры, набитых в пластмассовую канистру) под трубу магистрального газопровода Челябинск — Петровск в том же Бирском районе.

Нападали они и на сотрудников полиции, в том числе в соседних регионах, расстреляв в июне 2010 года пост ДПС "Ирень" в Суксунском районе Пермского края. Целью нападений, как и у северокавказских боевиков, был захват оружия — у убитого сотрудника ГИБДД Андрея Коробкина бандиты забрали пистолет Макарова и автомат Калашникова.

В августе 2010-го банда была ликвидирована в ходе совместной операции ФСБ и МВД в лагере, оборудованном в лесу близ деревни Кургаш Архангельского района Башкирии. Было изъято два автомата, охотничьи ружья (с которыми те изначально и вышли "на джихад"), гранаты и 10 самодельных взрывных устройств с поражающими элементами.

Более того, заполярные веяния дотягивались и до Северного Кавказа (а не наоборот). 5 сентября 2010 года житель Ставропольского края Замир Терекбаев протаранил на набитых взрывчаткой "жигулях" ворота полигона "Дальний" 136-й мотострелковой бригады близ Буйнакска (Дагестан). Прорваться вглубь палаточного городка смертнику не удалось, так как путь его автомашине преградил армейский тягач, и тогда Терекбаев совершил подрыв, при котором погибло трое и было ранено 33 военнослужащих.

Общим у этих терактов было то, что и Терекбаев, и лидер "башкирских партизан" Нафис Шаймухаметов перед этим находились на заработках в Новом Уренгое и посещали одну и ту же мечеть — "Нур Ислама" (в переводе с арабского — "Свет ислама").

Председатель местной религиозной организации (юрлицо мечети) "Нур Ислама" Дмитрий (Хамза) Черноморченко (этнический украинец из Краснодарского края, принявший ислам и переехавший в Заполярье) заявлял, что в общине, которую он возглавляет, плохих идей Терекбаев и Шаймухамедов набраться не могли, и отрицал, что имам мечети Исомитдин Акбаров мог оказывать на них дурное влияние:

— Распространяемые в Интернете слухи о причастности Исомитдин-хазрата к вербовке и идеологической подготовке Шаймухамедова и Терекбаева являются провокацией… С Терекбаевым ни я, ни Исомитдин-хазрат даже не были знакомы. Когда оперативники показали мне его фото, я сказал, что видел этого человека у нас в мечети, и не более того. По Шаймухамедову хочу сказать следующее: что бы ни говорили и ни писали наши недоброжелатели, Нафис не являлся близким другом кого-либо из руководства мечети, он не разделял наших взглядов на религию и не следовал нашим фетвам, свои радикальные взгляды он не мог получить в нашей мечети.

Однако в 2010 году прокуратура Нового Уренгоя дважды проверила мечеть "Нур Ислама" и обнаружила там очень интересные вещи. В частности, весной (то есть ещё до терактов, совершённых в Башкирии и Дагестане посещавшими мечеть людьми) там были "изъяты распространяемые среди прихожан мечети CD- и DVD-диски с проповедями Саида Бурятского (А. Тихомиров, один из лидеров бандформирований Северного Кавказа, причастен к подготовке и совершению террористических актов), носящие экстремистский характер и содержащие призывы к джихаду".

Изъятая литература, CD- и DVD-диски использовались для обучения религии и религиозного воспитания последователей, хранились на полках библиотеки в помещении мечети в открытом доступе для прихожан". Повторная проверка в июне 2010 года вновь обнаружила в мечети экстремистские печатные и видеоматериалы. В связи с этим прокурор Нового Уренгоя направил 13 апреля 2011 года в суд представление (цитаты из него приведены выше) о ликвидации общины "Нур Ислама" как экстремистской.

Другой любопытный момент, упомянутый в том же представлении: "Согласно сведениям правоохранительных органов, имам мечети "Нур Ислама" Акбаров Исомитдин Салохитдинович был причастен к ячейке МТО (международной террористической организации. — Прим. Лайфа) "Исламская партия Туркестана", деятельность которой решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена на территории России.

Имам мечети Акбаров И.С. и его заместитель Нурматов О.Т. разыскивались правоохранительными органами Республики Узбекистан за совершение преступлений экстремистской направленности и объявлены в международный розыск. Бывший заместитель Акбарова И.С. Нурматов Одил Тогаевич на территории Республики Узбекистан признан виновным в совершении преступлений экстремистской направленности и торговле людьми, приговорён к длительному сроку тюремного заключения. Согласно показаниям граждан Республики Узбекистан, проживавших в мечети Нового Уренгоя, имамом мечети Акбаровым… проводились лекции ваххабитского толка".

Можно задаться вопросом: почему осуждённый на родине за членство в террористической организации и попытку свержения власти Акбаров смог получить российское гражданство и проповедовать средь бела дня экстремистские идеи прихожанам крупнейшей мечети одного из северных российских городов?

Местные силовики, как видим, работали в его направлении, но каждый раз им кто-то не давал довести дело до конца — какие-то лоббисты исламистов, возможно из других регионов. 10 октября 2010 года Акбаров был расстрелян из автомата Калашникова под Тюменью, где владел коттеджем и вёл бизнес (он завозил на Север телят, чьё парное мясо было там буквально на вес золота). Уже позже выяснилось, что речь шла о криминальной разборке, в которой заказ на имама выполнил один из киллеров, ранее состоявших в печально известной "курганской" группировке.

Глава общины "Нур Ислама" Дмитрий (Хамза) Черноморченко в 2012 году перебрался в Турцию, откуда редактировал русскоязычный сайт "Голос ислама". 12 февраля 2016 года сайт был заблокирован на территории России по требованию Генеральной прокуратуры.

Между тем, наследовавший пост имама мечети сын Исомитдина Акбарова Мухаммад в ноябре 2016 года также перебрался в Турцию, посетовав в интервью "Голосу ислама", что сотрудники правоохранительных органов недвусмысленно указали ему на то, что "за последние шесть лет уехало восемь человек из мусульман (общины мечети. — Прим. Лайфа) в Сирию и что двоих из них я не мог не знать". Вот как-то они, по его мнению, сами взяли, набрались где-то на Крайнем Севере экстремистских идей и отправились "на джихад" в Сирию. Кто-то сразу из Нового Уренгоя, а кто-то по возвращении домой.

— Как удалось выяснить репортерам FN24, пенсионер из города Кумертау Дамир Тулиганов (ныне воюющий в рядах "Исламского государства"* в Сирии. — Прим. Лайфа) проникся идеями ваххабизма, когда работал на вахте в Новом Уренгое. Именно там он стал активно посещать мечеть "Нур Ислама", имамом которой был Исомитдин Акбаров, — сообщали в июле 2015 года башкирские журналисты. — Как отмечают источники в правоохранительных органах, Исомитдин Акбаров был идеологическим наставником главаря башкирских террористов Нафиса Шаймухамедова и террориста-смертника Замира Терекбаева.

История мечети "Нур Ислама" завершилась в конце апреля 2015 года, когда по приговору суда она была снесена (как выяснилась, даже построена эта мечеть была с нарушениями закона). Но посеянные экстремистами в Новом Уренгое семена продолжают давать ядовитые плоды.

* Организации запрещены в России Верховным судом РФ.