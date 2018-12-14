Пора валить. Россия стала мечтой эмигрантов

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Пора валить. Россия стала мечтой эмигрантов

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Фото: © Shutterstock

Агентство Gallup составило список стран, куда люди хотят уехать за лучшей жизнью. Россия вошла в этот список. Да, не на первом месте, но всё же. Подробности в инфографике.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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