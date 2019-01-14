Незримая смерть. 10 крупнейших взрывов бытового газа в России

За две недели в России случились уже две катастрофы, связанные с утечкой газа. Взрывы бытового газа происходят ежегодно. Только за 2017–2018 годы зафиксировано 44 случая. Почти всегда есть погибшие и раненые. Начиная с 2000 года произошло несколько больших трагедий. Не считая тех, что были в Шахтах и Магнитогорске. Вот 10 самых страшных взрывов.

2000 год, Хабаровск.

8 февраля взорвался жилой дом № 136 на улице Артёмовской. Взрыв произошёл рано утром. По одной из версий, газовая труба была подпилена и газ скопился в подъезде. Он мог сдетонировать от спички. От взрыва погибло 13 человек. Четверо были ранены. Один из подъездов пятиэтажки был полностью разрушен.

2002 год, Москва.

В 23 часа в центре столицы прогремел взрыв. Обрушился подъезд пятиэтажной хрущёвки по улице Академика Королёва, 32. Взрыв произошёл на третьем этаже. По официальной версии, в квартире — вероятно, по недосмотру хозяев — произошла утечка газа. В результате погибло восемь человек. Ещё пятерых отвезли в больницу.

2004 год, Архангельск.

16 марта ночью произошёл взрыв на улице Советских Космонавтов, 120. Рухнул подъезд девятиэтажки. Трагедия стала крупнейшей в современной истории России. Погибло 58 человек. Взрыв произошёл из-за нетрезвого слесаря. Тот обиделся на увольнение и, напившись, вскрыл газовые вентили в трёх домах. Слесаря приговорили к 25 годам колонии.

9 января 2008 года, Казань.

Взрыв обрушил перекрытия трёхэтажного дома по улице Малая Печерская. Как и в предыдущих случаях, он произошёл ночью, примерно в 00:30. Сдетонировал газовый баллон в одной из квартир второго этажа. Дом был барачного типа, с деревянными перекрытиями. Из-под завалов удалось спасти нескольких жильцов. Семь человек погибли.

14 января 2008 года, Железноводск.

Взрыв в Железноводске, небольшом городке Ставропольского края. Хозяин квартиры забыл выключить газ. Утечка случилась в 2:30 на верхних этажах хрущёвки. Взрыв полностью разрушил четыре квартиры. Погибло шесть человек. Среди погибших оказались бабушка и семимесячный ребёнок. Из-под завалов спасатели извлекли троих выживших, их госпитализировали.

25 июня 2011 года, Владикавказ.

Трагедия произошла в Северной Осетии, во дворе частного дома, где проходила свадьба. На свадьбе было 300 гостей. Взорвалось три газовых баллона. Они были старые, стояли рядом с печью и на солнцепёке. От взрыва пострадало 55 человек. Девять скончались в больнице. Хозяин баллонов (и брат жениха) получил два с половиной года колонии.

27 февраля 2012 года, Астрахань

Взрыв произошёл около часа дня на улице Островского, 150, к.1. Сперва рухнули два нижних этажа. Через несколько минут обвалился весь подъезд. Из-под завалов удалось спасти 26 человек. Но 11 человек погибли. Сперва думали, что причина в нарушении техники безопасности при ремонте. Но выяснили, что один из жильцов свёл счёты с жизнью, открыв газ.

11 ноября 2013 года, посёлок Загорские Дали.

Взрыв произошёл около девяти часов утра на окраине Сергиева Посада. На восьмом или девятом этаже дома делали ремонт и нарушили технику безопасности. Взрыв был такой силы, что выбил окна во всех домах в радиусе 50 метров. В итоге были уничтожены 11 квартир. Погибли семеро, ещё семь человек пострадали.

23 октября 2016 года, Рязань.

Взрыв произошёл около пяти часов утра на десятом этаже кирпичной новостройки. В жилой квартире произошла утечка газа. Как выяснилось позже, с одной из труб, у счётчика, была свинчена гайка, поэтому пропан поступал в квартиру. Взрыв разрушил три квартиры и повредил ещё пять. Семь человек погибли, 16 были ранены.

9 ноября 2017 года, Ижевск.

Взрыв произошёл на окраине города, в доме по адресу: Удмуртская, 261. Всё случилось около 17 часов. Обрушилась угловая часть девятиэтажного дома. От взрыва погибли семеро жильцов, в том числе двое детей. Владелец квартиры, где случился взрыв, выжил. Он признался, что специально открыл газ — так ему приказали голоса. Он помещён в психиатрическую клинику.