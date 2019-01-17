Такая разная Родина. Россияне рассказали, что у них вызывает гордость и стыд

"Левада-центр" опросил 1600 человек в 136 населённых пунктах из 52 регионов России. Социологи хотели узнать, какие события в жизни страны вызывают гордость и стыд у россиян. Участники могли выбирать несколько вариантов ответов. Этот опрос проводится 20 лет, и многие ответы за годы изменились на противоположные.

Какие события в истории страны вызывают у россиян чувство гордости? 1 место: победа в Великой Отечественной войне — 87%. 2 место: освоение космоса — 50%. 3 место: возвращение Крыма — 45% Фото: © РИА Новости/Евгений Халдей А кроме того: Также россияне гордятся российской наукой и литературой, успехами советской индустриализации и свержением татаро-монгольского ига Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко Чего россияне больше всего стыдятся в истории страны ХХ века? 1 место: бедности — 61%, 2 место: разрушение СССР — 45%, 3 место: грубость и хамство — 37% Фото: © РИА Новости/Илья Питалев А кроме того: Россияне стыдятся хронического отставания от Запада, репрессий 1920–50-х годов, итогов перестройки и коррумпированной власти Фото: © РИА Новости/Игорь Михалев Чем стали меньше гордиться с 1999 года? Сильнее всего россияне разочаровались в науке, литературе и высоких моральных качествах русского человека. Падение на 5–15% Фото: © flickr/UCL Mathematical & Physical Sciences Чего стали меньше стыдиться с 1999 года? Россияне меньше стыдятся отставания от Запада, советских репрессий и негативных качеств соотечественников. Падение около 10% Фото: © РИА Новости/Алексей Курбатов Как изменилось отношение к стране за несколько десятилетий? В 1999 г. 12% опрошенных считали Россию великой державой — теперь 35%. В 1992 г. русский народ особенным считали 13%, теперь 62% Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин Что у россиян в первую очередь ассоциируется с мыслью о народе? Прошлое и история — 53%. Территория — 35%. Место рождения — 33%. Природа — 25%. Государство — 22%. Язык — 19%. Военная мощь — 17% Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков