Такая разная Родина. Россияне рассказали, что у них вызывает гордость и стыд

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Такая разная Родина. Россияне рассказали, что у них вызывает гордость и стыд

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

"Левада-центр" опросил 1600 человек в 136 населённых пунктах из 52 регионов России. Социологи хотели узнать, какие события в жизни страны вызывают гордость и стыд у россиян. Участники могли выбирать несколько вариантов ответов. Этот опрос проводится 20 лет, и многие ответы за годы изменились на противоположные.

Какие события в истории страны вызывают у россиян чувство гордости?

1 место: победа в Великой Отечественной войне — 87%.

2 место: освоение космоса — 50%.

3 место: возвращение Крыма — 45%

Фото: © РИА Новости/Евгений Халдей

А кроме того:

Также россияне гордятся российской наукой и литературой, успехами советской индустриализации и свержением татаро-монгольского ига

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Чего россияне больше всего стыдятся в истории страны ХХ века?

1 место: бедности — 61%, 2 место: разрушение СССР — 45%,

3 место: грубость и хамство — 37%

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

А кроме того:

Россияне стыдятся хронического отставания от Запада, репрессий 1920–50-х годов, итогов перестройки и коррумпированной власти

Фото: © РИА Новости/Игорь Михалев

Чем стали меньше гордиться с 1999 года?

Сильнее всего россияне разочаровались в науке, литературе и высоких моральных качествах русского человека. Падение на 5–15%

Фото: © flickr/UCL Mathematical & Physical Sciences

Чего стали меньше стыдиться с 1999 года?

Россияне меньше стыдятся отставания от Запада, советских репрессий и негативных качеств соотечественников. Падение около 10%

Фото: © РИА Новости/Алексей Курбатов

Как изменилось отношение к стране за несколько десятилетий?

В 1999 г. 12% опрошенных считали Россию великой державой — теперь 35%. В 1992 г. русский народ особенным считали 13%, теперь 62%

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Что у россиян в первую очередь ассоциируется с мыслью о народе?

Прошлое и история — 53%. Территория — 35%. Место рождения — 33%. Природа — 25%. Государство — 22%. Язык — 19%. Военная мощь — 17%

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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