Такая разная Родина. Россияне рассказали, что у них вызывает гордость и стыд

Какие события в истории страны вызывают у россиян чувство гордости?
1 место: победа в Великой Отечественной войне — 87%.
2 место: освоение космоса — 50%.
3 место: возвращение Крыма — 45%
Фото: © РИА Новости/Евгений Халдей
А кроме того:
Также россияне гордятся российской наукой и литературой, успехами советской индустриализации и свержением татаро-монгольского ига
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Чего россияне больше всего стыдятся в истории страны ХХ века?
1 место: бедности — 61%, 2 место: разрушение СССР — 45%,
3 место: грубость и хамство — 37%
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
А кроме того:
Россияне стыдятся хронического отставания от Запада, репрессий 1920–50-х годов, итогов перестройки и коррумпированной власти
Фото: © РИА Новости/Игорь Михалев
Чем стали меньше гордиться с 1999 года?
Сильнее всего россияне разочаровались в науке, литературе и высоких моральных качествах русского человека. Падение на 5–15%
Фото: © flickr/UCL Mathematical & Physical Sciences
Чего стали меньше стыдиться с 1999 года?
Россияне меньше стыдятся отставания от Запада, советских репрессий и негативных качеств соотечественников. Падение около 10%
Фото: © РИА Новости/Алексей Курбатов
Как изменилось отношение к стране за несколько десятилетий?
В 1999 г. 12% опрошенных считали Россию великой державой — теперь 35%. В 1992 г. русский народ особенным считали 13%, теперь 62%
Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин
Что у россиян в первую очередь ассоциируется с мыслью о народе?
Прошлое и история — 53%. Территория — 35%. Место рождения — 33%. Природа — 25%. Государство — 22%. Язык — 19%. Военная мощь — 17%
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
- Популярные
- По времени