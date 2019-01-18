Тогда и сейчас. #10yearschallenge на примере России

По всему миру пользователи соцсетей сравнивают себя сегодня и 10 лет назад. А что изменилось в нашей стране за эти годы — сравним.

Продукты

Если сравнивать цены на продукты питания, то получается, что цены выросли примерно в два раза (а на некоторые товары — и в три). Так, например, два литра пепси раньше стоили 44 рубля, а теперь — 85. Литр молока стоил 35, а теперь — 77 рублей. А плитка шоколада подорожала с 22 до 76 рублей.

Модные гаджеты

Знаете, какой телефон был самым крутым и дорогим? Nokia. Например, модель N96 — двойной слайдер. Модель стоила почти столько же, сколько новый айфон. Смартфоны в 2009 году не все ещё распробовали. И по старинке покупали навороченные трубки. Стоил такой аппарат 29 тысяч. А новый iPhone 3GS на 8 Гбайт — примерно 25–30 тысяч рублей.

Милиция

Да, в 2009 году милиция доживала свои последние месяцы. Уже с марта 2011-го привычные с советских лет форма и название поменяются. А величать сотрудников МВД станут на западный манер — полицейскими.

Курение

Теперь сложно вспомнить и поверить, но в 2009 году разрешалось курить в кафе. Не только на летних верандах, а даже в закрытом помещении. Из-за этого во многих заведениях можно было хоть топор вешать — такая плотная дымовая завеса накрывала гостей. Да и курилки в аэропортах были.

Алкоголь

После 23 часов спиртные напитки отпускали во всех магазинах страны. И не только из-под прилавка. Не запрещали его продавать и вблизи мест проведения массовых мероприятий, поэтому многие из них превращались в пьянки на свежем воздухе. А утром места торжеств становились "кладбищем пустых бутылок".

Фильмы и музыка на дисках

Запретное слово "торрент" ещё не вошло в моду. А для разрешённого словосочетания "плати и смотри" не хватало скорости интернета. Найти кино в Интернете было сложновато. Прибежищем киноманов были разнообразные лотки пиратских CD и DVD. Особо продвинутые пользователи подключали домашнюю сеть или ходили с жёстким диском по знакомым, пополняя видеотеку.

Карта страны

Тогда ещё Россия печаталась на политических картах без Крымского полуострова. Его присоединили лишь пять лет спустя, в 2014 году.

Курс валют

А вот курс валют был значительно ниже, поэтому многие товары и поездки за границу были россиянам доступнее. В 2009 году доллар колебался от 29 рублей 39 копеек до 30 рублей 24 копеек. Евро стоил в среднем 44 рубля.

Такси

Ловили машину чаще всего на улице. А цена зависела от многих факторов: ваш внешний вид, погода, настроение водителя, ваше умение убеждать и удача. Теперь всё проще. И возможность вызвать такси с экрана телефона упростила жизнь и сэкономила бюджет.

Яйца

Куриные яйца продавались по 10 яиц в упаковке, а не то что сейчас — по девять. Верните наш 2009-й! Или нет?