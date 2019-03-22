Не все в Госдуме против натурализации иностранцев в сборной России по футболу

Наши проиграли бельгийцам в футбол на фоне скандала с высказыванием нападающего Погребняка, которое многие сочли расистским. Павел против усиления национальной команды варягами. Лайф поговорил с теми, чьи высказывания могут становиться в стране законами, — депутатами Госдумы.

Темнокожий там будет играть, еврей, мусульманин, христианин, гомосексуалист — никакого значения не имеет. Пусть выигрывают! Игорь Лебедев, ЛДПР

С футбольным нападающим Павлом Погребняком солидарен двукратный олимпийский чемпион по хоккею легендарный защитник Вячеслав Фетисов:

— Почему так сложно воспитать своих сильных спортсменов и не покупать иностранных игроков? Одно дело, когда ребёнок приехал маленьким и вырос в системе — из другого мира, из другой страны, а другое — когда взрослого человека покупаешь, по сути дела. Не знаю, мне кажется, любой купленный результат — он ничего не стоит, моё мнение, — резюмировал Лайфу Фетисов.

Против натурализации выступила и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Хотя, судя по её словам, к россиянам Марио Фернандесу и Гильерме у неё нет претензий, поскольку живут они не на первой родине, в Бразилии.

— Если спортсмен получил гражданство, но появляется только на игру, деньги получает, а всё остальное время проводит у себя дома, я против такой натурализации, — объяснила Журова.

А депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала спорт бизнесом и объяснила, что регламентироваться он должен законами бизнеса.

— А почему нет? Вы покупаете, извините меня, иностранные туфли? Почему вы покупаете туфли иностранные, а не покупаете туфли российские? Вот и всё! Если я содержу свой бизнес, я покупаю качественное, — сказала Ирина Роднина в интервью Лайфу.

Самая космополитичная и практичная позиция оказалась у заместителя председателя Государственной думы Игоря Лебедева. Он за любое разнообразие во имя побед.

— Для меня лично не имеют значение цвет кожи футболиста, его национальность, вероисповедание, сексуальная принадлежность. Мне нужно, чтобы сборная России выигрывала. Всем нашим болельщикам хочется видеть сборную России в финальных частях чемпионатов мира и Европы, чтобы мы спокойно и безболезненно проходили отборочный тур, чтобы сборная России радовала своих болельщиков победами и хорошей игрой, — сказал Лайфу Лебедев. — Темнокожий там будет играть, еврей, мусульманин, христианин, гомосексуалист — никакого значения не имеет. Пусть выигрывают!

Лебедев пояснил, что не видит никакой дискриминации для российских болельщиков, если за сборную России будут играть футболисты из других стран. Главное, чтобы наша сборная побеждала.

Следующий матч наша сборная проведёт в это воскресенье против команды Казахстана.