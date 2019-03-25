Как "поясняли за шмот" в СССР восьмидесятых и России нулевых

"А чо за значки у тебя? Куртка мощная, чо за нашивки? Металлист, что ли? Назови десять групп? Есть мелочь? А если проверю? Курить есть?" Режиссёр Антон Коваленко слышал все эти диалоги в Ленинграде на рубеже 80–90-х. В голодное время. Блатной подростковый жаргон опять звучит на улицах. Автор ищет ответы на извечные русские вопросы "Кто виноват?" и "Что делать?".

Наглухо тонированная 99-я цвета мокрый асфальт на "арбузных корочках" прошуршала мимо. Из её открытых окон мне пролился на уши тюремный шансон. Ноты разбитой, подымающейся с колен страны.

Страшные, грязные и голодные 90-е. Запах паров клея, исходящий от погибающих на улицах и теплотрассах бездомных детей. Засаленные комнаты нищих питерских коммуналок, голос Саши Невзорова из передачи "600 секунд" и каждодневная вечерняя, городская телепанихида — статистика кровавых бандитских разборок и бытовых убийств. Новое усиленное подразделение МВД — ОМОН, наспех созданное для обеспечения хоть какого-то порядка в стране, звучало тогда как "Аминь".

Всё это, господа хорошие, было, было не от хорошей жизни.

Было, и слава богу, прошло.

"Эй, слышь, тормозни. Куда такой красивый идёшь? Ты с какого района? Кого знаешь?"

Из подвалов, дворов и спортивных секций юноши переходили прямо в сообщества ОПГ.

"Чо за значки у тебя? Куртка мощная, чо за нашивки? Металлист ? Назови десять групп? Есть мелочь? А если проверю? Курить есть? "

Наше поколение росло на улице. Порой не все имели счастье вернуться домой, посидеть в тёплом семейном кругу. Сильно пьющие, безработные отцы или вернувшиеся со страшной войны на Кавказе их старшие сыновья, а так же матери, работавшие на трёх работах, не имели возможности дать нам в нужном объёме то, что называется семьёй.

До детей и подростков никому не было дела, они росли, собираясь в уличные банды, жили на "военном положении", регулярно дрались район на район. Иногда в столкновениях в ход шли железные арматурные изделия и холодное оружие. Весь город был поделён на сектора, и беда тому, кто зайдёт в зону чужих дворов. Всё было очень серьёзно. "Линии" на "гаванских", "гаванские" на "донских", "Васька" на "Петроградку".

Культура дворовых группировок имеет внушительную историю. Например, ленинградская группировка "парковские", в которую я имел честь входить благодаря своей прописке по месту жительства, была основана аж в послевоенные годы. Дети не вернувшихся с Великой Отечественной войны отцов были вынуждены выживать и сбивались в прайды. К закату СССР они были уже "старшие" и заботливо передавали нам — детям восьмидесятых — навыки уличного выживания.

Парк Победы был местом дислокации этих творческих/гопнических коллективов. Апогея эта эстетика достигла к середине восьмидесятых, когда произошла массовая резня между "парковскими" и "глухонемыми". (Да, была и такая банда, причём достаточно серьёзная).

Это привлекло внимание Ленинградского обкома, и уличными бандами занялись на Литейном, 4. Об этих смутных временах напоминает слово "гопник".

"Дай куртку до завтра погонять? Чо так смотришь? Хорошие кроссовки! О, дай плейер заценить? Да ты не ссы. За прикид ответишь?"

Всё это уже было, около трёх десятков лет назад. Слава богу, что было. Какое счастье, что наши дети живут в нормальном, сытом, современном обществе. Шансы сегодня лишиться своего родного-дорогого айфона у метро и получить черепно-мозговую травму "за прикид" среди бела дня близки к нулю.

Но, недавно, дорогие мои сограждане , я натыкаюсь на новость, которая прозвучала как гром среди ясного неба и, собственно, окунула меня в эти воспоминания о прошлом.

Новость звучала так:

"Пояснили за шмот". Школьницы избили одноклассницу за поддельные кроссовки Balenciaga." Замечательно.

Читаю дальше: девочка пролежала со сломанным носом и с черепо-мозговой травмой в больнице 3 дня.

Чудесно. С меня последние волосы облетели. Это что за феномен? "Школьницы избили… пояснили за шмот"... Как такое вообще может быть сейчас? В это жирное, густое время сверхпотребления, время оплывшей брюшины и мозгов, время доступных кредитов, лизингов и мерчандайзингов, время заботливых, запасливых родителей, мамаш, папаш и яжематерей?!

Читаю далее, пишет мама пострадавшей:

"В тот день был АД, просто УЖАС.

8 марта я купила ей кроссовки "Балансиага", оригиналы стоят 60 тыс. руб, я ей сказала, у меня нет таких денег. Давай купим в инет-магазине за 7 тыс. рублей! Мы все ей скинулись, я, бабушка с пенсии. Она пришла в школу в них 18-го числа, эти девочки подкараулили у школы и сказали: "Либо ты сейчас снимаешь их и идёшь голыми ногами босиком, или завтра приноси нам деньги за подделку!" Они её метелили так, что их разнимали. Сын с Евой пришли домой — и спустя час звонок в домофон. Эти пять девочек пришли к нам домой!" Угрожали и всё в таком духе.

Как вам сюжет? Удивительно!

Ранее я описывал атмосферу 90-х, где родители из-за реально тяжёлой обстановки в стране порой не могли обеспечить достойное, сытое существование своим детям, отсюда и возникла культура гопничества — как предлог к "заимствованию хороших вещей", которые не могли себе позволить подростки из бедных семей и маленьких городов. Но что это за Balenciaga такая? Это что за птица? С каких это пор у нас на улицах наши дети устраивают этот кровавый "модный приговор", я вас спрошу? Это что за ценности такие? Где они их берут? Кроссовки стоимостью в 60 тысяч рублей?! Вы серьёзно?! Сейчас все престарелые гопники, имеющие ипотеку и кредит на "пежо-панамера", поперхнулись вместе со мной.

Я, конечно же, поинтересовался у своего 18-летнего сына, имеют ли место быть такие барахольные инциденты в его поле зрения. К моему сожалению, он подтвердил эти данные.

Ни для кого не секрет, что основные ценности детям закладываются в их семьях, и не убеждайте меня в обратном.

Дети — копии своих родителей, и точка. Раньше общество, кинематограф и литература влияли на подраставшего человека, но теперь этого влияния больше нет. Общество и культуру заменили "виртуальным обществом", то есть соцсетями.

Ну конечно же, оттуда дети черпают новые ценности и информацию, как жить, как выглядеть и как действовать? Оттуда, потому как не могут взять ничего глубже и интереснее от своих родителей.

Именно на тех дорогих интер- и инста-девочек, блогеров, с их огромными силиконовыми спойлерами, губами, мерседесами и сумками, хотят быть похожи наши дочки, а иногда и сыночки.

А посему получается так , что вопрос семьи остаётся в нашей стране очень острым и открытым. Значит, выходит, дорогие мои друзья, что родителям опять не до воспитания своих детей. А возможно, они теперь просто не знают, как это делается, потому как сами не были воспитаны должным образом.

Какая-то Баленсиага получается, товарищи. И смешно, и страшно.

Так, а почём сейчас макароны? Пойду возьму. Спасибо за внимание.