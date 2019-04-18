"Воровская касса". Российский криминальный мир спасает свой общак

Новые поправки в Уголовный кодекс о ворах в законе и лидерах преступных группировок изрядно переполошили криминальный мир. Оперативники говорят, что ещё до вступления закона в силу большинство воров в законе и авторитетов предпочли покинуть Россию. Однако теперь перед воровским сообществом стал важный вопрос: кто и каким образом будет пополнять и контролировать общероссийскую криминальную кассу — так называемый общак или облако. По данным оперативников, контроль за главной криминальной кассой пытаются получить конкурирующие мафиозные кланы, которые обосновались в Турции.

Для воров в законе наступили чёрные времена. Президент России подписал закон об ужесточении ответственности для лидеров криминального мира. Согласно четвёртой части статьи 210 УК, теперь только за само звание вора в законе могут дать до 20 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. Суровое наказание ждёт и участников воровских сходок. Причём осуждённые по этой статье "законники" не смогут получить условно-досрочное освобождение.

Похожий закон был принят в 2005 году в Грузии, после чего эта страна быстро избавилась от воровского сообщества. Криминальные генералы были вынуждены бежать в другие страны. Теперь, по данным российских оперативников, воры в законе спешно покидают Россию, чтобы не попасть под действие нового закона. Другие хоть и остались в России, теперь ведут замкнутый образ жизни и стараются не попасть под внимание силовиков.

— Большая группа перебралась в Турцию, ОАЭ и Европу, где уже давно живут представители разных воровских сообществ. Ранее они покинули Россию из-за конфликта с коллегами по криминальному цеху или проблем с законом, — рассказал один из оперативников.

По словам офицера, главный вопрос, который сейчас встал перед криминальным миром: кто будет присматривать за общаком или облаком. Это криминальный банк, который пополняется взносами от братвы из разных регионов России. Деньги идут на скупку активов, подкуп чиновников и силовиков, на адвокатов, на поддержку воров в законе и братвы в колониях и СИЗО, а также их семей. Точный размер всероссийского общака неизвестен, однако, по оценке оперативников, может достигать нескольких десятков миллионов долларов.

Из общака оплачивается лечение и пенсия для пожилых воров в законе и других достойных в криминальном мире людей. Сейчас в российских колониях содержится около 100 "законников"-пенсионеров, которым по блатным понятиям запрещено работать на государство или получать от него помощь. Они находятся на пожизненном обеспечении братвы, получая в качестве поддержки пенсию в сотни тысяч рублей. Теперь среди них оказался и 65-летний лидер отечественного криминалитета Захарий Калашов (Шакро Молодой), который в марте 2018 года был приговорён Никулинским райсудом Москвы почти к десяти годам заключения за дачу взятки.

После задержания Шакро Молодого за общаком присматривал 42-летний Кахабер Парпалия (Каха Гальский). Он считается правой рукой Шакро. Даже их особняки стоят рядом — в престижном Одинцовском районе Московской области. По словам источников Лайфа, после задержания Шакро Каха фактически исполнял обязанности главного вора: принимал взносы из регионов, контролировал общак, самостоятельно решал некоторые вопросы в воровской среде.

Когда Шакро Молодой надолго отправился в колонию, криминальный мир стал решать, кто займёт главный воровской трон. Чтобы управлять общаком и решать вопросы, необходимо находиться на воле. Эту должность предложили известному и влиятельному вору в законе Олегу Шишканову (Шишкан). Однако, по данным оперативников, он особо не горит управлять столь беспокойным хозяйством, тем более после вступления в силу нового антиворовского закона.

Виды на главный воровской трон и общак имеет лидер другого крупного мафиозного клана — Тариэл Ониани (Таро). Несколько дней назад он освободился из колонии строгого режима в Оренбургской области, где провёл почти десять лет за вымогательство. Он считается лютым врагом Шакро Молодого. Однако сейчас у него появились другие хлопоты: поскольку у Таро не подтвердилось гражданство РФ, сразу после освобождения из колонии он был арестован и отправлен в местное СИЗО. В четверг стало известно, что российские власти решили выдать Таро в Испанию, которая уже давно объявила его в международный розыск по подозрению в причастности к отмыванию денег и другим криминальным делам. Не исключено, что там его ждёт новый срок.

Таким образом, общероссийский общак пока остаётся без присмотра, что вызывает вопросы в криминальном мире.

— Одни воры считают, что общак и "главбух" должны находиться исключительно в России, другие — что кассой можно управлять дистанционно из другой страны. Третьи уверены, что общак нужно переправить за границу и назначить "главбуха", — рассказал Лайфу оперативник.

По его словам, контроль за общероссийским общаком пытаются получить представители конкурирующих мафиозных кланов, обосновавшихся в Турции. Это воры в законе из "семьи" Шакро Молодого, Таро и Надира Силифова (Лоту Гули). Последний недавно был задержан в Турции, после чего перебрался в ОАЭ.