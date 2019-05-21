Красота против коррупции. Соцсети возмутила ростовская чиновница на "порше"

Лайф часто пишет о чиновниках, которые говорят возмутительные вещи или выкладывают в соцсети компрометирующие госслужащего фото и видео. В их полку прибыло! На этот раз ростовские порталы и соцсети кипят, обсуждая новое руководство отдела противодействия коррупции в мэрии. Она крутится на шесте, водит стильный "порше", селфится на дорогостоящих курортах и напоминает внедрённого в мафию агента из российских телевизионных криминальных сериалов. Лайф разбирается в границах допустимого для молодой женщины, которую назначили на государственную должность.

В Администрации Ростова-на-Дону кардинальные перемены. На место главы городской администрации назначен временно исполняющим обязанности Алексей Логвиненко, который десять лет занимался противодействием коррупции в местном МВД. А пост начальника отдела противодействия коррупции заняла совсем молодая чиновница Екатерина Герасимова, которая раньше была обычной помощницей заместителя прошлого главы.

Представители Администрации Ростова-на-Дону в телефонном разговоре подтвердили Лайфу, что Екатерина действительно занимает должность начальника отдела противодействия коррупции.

Смена власти прошла бы незаметно, если бы региональные СМИ не выложили фотографии из Instagram-аккаунта чиновницы. Ростовский портал bloknot рассказывает, что судя по фотоотчётам Екатерина любит отдыхать в Италии, Франции, Испании, Турции и ОАЭ.

Водит начальник отдела противодействия коррупции престижный Porsche Cayenne.

Ростовский портал выложил ещё и видео со дня рождения Екатерины, где собрались все атрибуты красивой жизни: новый Porsche, известный ресторан, дорогие деликатесы, шикарная шуба и, конечно, огромный букет роз.

Празднование проходило в загородном комплексе "Уткино", по информации портала, один только семейный коттедж на сутки в этом комплексе стоит 47 000 рублей.

Екатерина успела побывать моделью. На этой фотографии из Facebook девушка позирует для школы макияжа в 2017 году.

Напряжённый чиновничий график не стал помехой. Девушка держит форму и по-прежнему увлекается йогой и танцами на пилоне. А ещё школьницей в 2011 году красавица заслужила титул "мисс Шахты".

Ростовские пользователи соцсетей вступили в жаркие споры о том, может ли начальник отдела противодействия коррупции вести подобный образ жизни. Только после этого новоиспечённая чиновница закрыла доступ в свой аккаунт в Instagram. И судя по тому, что количество публикаций стремительно уменьшается, Екатерина спешно удаляет компрометирующие госчиновницу фото и видео.

Известный политолог Алексей Мартынов комментирует Лайфу ростовский медиаскандал:

— Ситуация носит обоюдный характер. Чиновники не с другой планеты, они такие же члены общества, как и мы. Мы смотрим в зеркало, и нам не нравится отражение. Но они-то до роскоши дорвались: дорогие машины, курорты, а в плане психологии остались такими же. Зачем мне ездить на Porsche, если я не могу рассказать это всем? Это особенность современного общества.

Сегодня это всё усугубляется доступом к медиа. Раньше нужно было подсматривать в замочную скважину, а затем рассказывать у подъезда, а сейчас достаточно нескольких манипуляций на смартфоне.

На сайте ростовской администрации в открытом доступе Лайф обнаружил кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих этого учреждения.

Согласно п. 2.2, "Служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны: воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Администрации города Ростова-на-Дону".