Большой куш маленького мэра! Нажился на ремонте мемориала ВОВ и попал за решётку

Экс-мэра из Ростовской области отправили на два года в колонию — он растратил почти полтора миллиона рублей, выделенных на ремонт мемориала погибшим героям Великой Отечественной войны. Лайф рассказывает возмутительную историю чиновника Олега Галушкина.

В 2015 г. этот глава Новоцелинского сельского поселения подписал два акта о приёмке работ по реставрации памятника героям ВОВ. На деле же мемориал отремонтировали халтурно и комплекс до сих пор находится в ужасающем состоянии. В частности, при ремонте использовались самые дешёвые краски, бетон и плитка, не устранены сколы на фундаменте, не установлены скамейки.

— Конструкционные материалы памятника в ужасном состоянии, внешне он намного хуже выглядит, чем в начале 2000-х, когда я учился в школе, — злится местный житель Артём Анатольевич. — Никогда бы не подумал, что проводился ремонт и выделялись деньги.

Олег Галушкин руководил Новоцелинским сельским поселением с 2012 по 2016 год. Судя по СПАРК-Интерфаксу, предпринимательской деятельности никогда не вёл. До избрания главой Галушкин работал старшим контролером-ревизором в ростовском Росфиннадзоре. Беспартийный, но на выборы выдвинут КПРФ.

Крах карьеры Олега Галушкина оказался стремительным. Сначала отставка по решению собрания депутатов. Формальный повод — непредставление декларации о доходах. Потом против него было возбуждено первое уголовное дело. Суммы там ещё смешные. Галушкин заправил свой личный "митсубиси" по служебной топливной карте — ущерб чуть менее 12 тысяч рублей. Следом второе дело — уже посерьёзнее. Растрата 99 тысяч рублей, выделенных на ремонт сельской дороги. В обоих случаях суд приговорил Галушкина к возврату средств в бюджет. А потом грянуло третье дело, связанное как раз с ремонтом памятника. По мнению суда, здесь Олег сорвал по своим меркам большой куш — 1,29 млн руб. Вот, кстати, этот тендер .

Подробнее о подрядчике — компании "Вымпел-4". Руководит им тоже политик — некто Михаил Снезский, известный тем, что в 2007 г. безуспешно пытался избраться в Госдуму от партии "Зелёные". А в 2010 г. "эколог" как юрлицо был привлечён к ответственности за навал производственных отходов. При этом копеечный штраф в 10 тыс. рублей заплатить не удосужился. Теперь Снезскому придётся раскошелиться. Как установил суд, на ремонте памятника он незаконно обогатился 1,36 млн рублей. Эту сумму он обязан вернуть в бюджет Администрации Новоцелинского сельского поселения.

Нажиться на памяти героев Великой Отечественной войны сельскому мэру и бывшему кандидату в президенты от "Зелёных" не удалось.