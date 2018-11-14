Водитель снял снежный коллапс под Ростовом, но самое страшное случилось в конце

Сильный снегопад парализовал движение под Ростовом и привёл к нескольким крупным ДТП. Один из водителей решил снять пробку и разбитые машины на видео, но даже не предполагал, что его ролик окажется настолько впечатляющим.

Сперва водитель комментирует последствия ДТП и застрявшие в пробке фуры, а затем замечает горящий автомобиль. И прежде чем мужчина успевает что-то предпринять, машина взрывается.

Горит машина! Глянь, жесткач, машина загорелась! автор ролика

К счастью, судя по дальнейшим кадрам, автор ролика не пострадал во время взрыва.

Напомним, 13 ноября на 1070-м км М-4 "Дон" произошло столкновение 13 автомобилей. В результате ДТП погиб один человек. Причиной аварий и заторов стал сильный снегопад.

Неожиданный снегопад вызвал аварии и заторы под Ростовом — видео