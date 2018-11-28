В Ростове вместе с детской площадкой покрасили снег, но жители не оценили

Карусели, качели и лесенки на площадке покрасили вместе со снегом, что придало месту пугающий вид. А детскую горку и вовсе забыли починить.
Так осваивают бюджет города на ремонт и строительство детских площадок. Двор по адресу: Ростову-на-Дону, Вятская, 43. Отлично покрашен даже снег на "крутилке". Люди не заморачивались. На детской горке проломлено основание
Из поста в группе "Ростов сегодня"
Кто стал инициатором затеи, пока не известно. Но исполнению местные жители точно оказались не рады. Они сравнили зрелище с кадрами из фильма ужасов и сочли это неуважением к жильцам и "безумием".
Зловещая карусель
Виктория Савостина
Фильм ужасов
Ирина Гурова
Это просто сказка, всё окрасилось, просто чудо
Anna Sasina
Какой ужас! Какое неприкрытое хамство!
Елена Любиева
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