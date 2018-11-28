В Ростове вместе с детской площадкой покрасили снег, но жители не оценили

Фото одной из детских площадок в Ростове появилось в группе "Ростов сегодня" на "Фейсбуке". Снимки прислала одна из пользовательниц. В комментариях затею не оценили и работу назвали ужасной.

Карусели, качели и лесенки на площадке покрасили вместе со снегом, что придало месту пугающий вид. А детскую горку и вовсе забыли починить.

Так осваивают бюджет города на ремонт и строительство детских площадок. Двор по адресу: Ростову-на-Дону, Вятская, 43. Отлично покрашен даже снег на "крутилке". Люди не заморачивались. На детской горке проломлено основание Из поста в группе "Ростов сегодня"

Кто стал инициатором затеи, пока не известно. Но исполнению местные жители точно оказались не рады. Они сравнили зрелище с кадрами из фильма ужасов и сочли это неуважением к жильцам и "безумием".

Зловещая карусель Виктория Савостина

Фильм ужасов Ирина Гурова

Это просто сказка, всё окрасилось, просто чудо Anna Sasina