В Ростове вместе с детской площадкой покрасили снег, но жители не оценили

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В Ростове вместе с детской площадкой покрасили снег, но жители не оценили

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Фото: facebook/Ростов сегодня

Фото одной из детских площадок в Ростове появилось в группе "Ростов сегодня" на "Фейсбуке". Снимки прислала одна из пользовательниц. В комментариях затею не оценили и работу назвали ужасной.

Карусели, качели и лесенки на площадке покрасили вместе со снегом, что придало месту пугающий вид. А детскую горку и вовсе забыли починить.

Так осваивают бюджет города на ремонт и строительство детских площадок. Двор по адресу: Ростову-на-Дону, Вятская, 43. Отлично покрашен даже снег на "крутилке". Люди не заморачивались. На детской горке проломлено основание

Из поста в группе "Ростов сегодня"

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/Rostovtoday/?__xts__%5B0%5D=68.ARArkU-YUEq0KdxFCIezRYxTS4e2aZAZ1bp155Hj52wbFvIkuggl0mieF3VXo824ZdzRi_ipjcgszwKm5UJgn3NI8FzbpqZNbXLMep0IuaCJ8s5SQUFM3mBz7BHDcsWNnvc8FCPkfNo5T-5BNzgxE0Rhy3PQWjeO5-vwY6mbXc1AAOPB-Lt6OUYgyo1Bz1Ny7ZmsUhim0PCWWzYrl3l69hszjTJOokznjOEO2ZPdES1fTZ9TvpeoeECH_bFN6O1txHt_LNG19DJ9W3hrpiPrDKlHxvhZCvkBFgLXnaQkkhxIVYGUFd5JUYm3BiiEasblUIXX5X_t6E3OxIkObO5kXlSEoFWy&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Ростов сегодня</strong></a></p>

Кто стал инициатором затеи, пока не известно. Но исполнению местные жители точно оказались не рады. Они сравнили зрелище с кадрами из фильма ужасов и сочли это неуважением к жильцам и "безумием".

Зловещая карусель

Виктория Савостина

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/Rostovtoday/?__xts__%5B0%5D=68.ARArkU-YUEq0KdxFCIezRYxTS4e2aZAZ1bp155Hj52wbFvIkuggl0mieF3VXo824ZdzRi_ipjcgszwKm5UJgn3NI8FzbpqZNbXLMep0IuaCJ8s5SQUFM3mBz7BHDcsWNnvc8FCPkfNo5T-5BNzgxE0Rhy3PQWjeO5-vwY6mbXc1AAOPB-Lt6OUYgyo1Bz1Ny7ZmsUhim0PCWWzYrl3l69hszjTJOokznjOEO2ZPdES1fTZ9TvpeoeECH_bFN6O1txHt_LNG19DJ9W3hrpiPrDKlHxvhZCvkBFgLXnaQkkhxIVYGUFd5JUYm3BiiEasblUIXX5X_t6E3OxIkObO5kXlSEoFWy&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Ростов сегодня</strong></a></p>

Фильм ужасов

Ирина Гурова

Это просто сказка, всё окрасилось, просто чудо

Anna Sasina

Какой ужас! Какое неприкрытое хамство!

Елена Любиева

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