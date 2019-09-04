Начало сентября для российского рубля

Весь август российский рубль находился под давлением, что заметно по его курсу. В последний летний месяц, в отличие от июня и июля, рубль опасно приближался к отметке 68–69 рублей за американский доллар, который вновь обновляет максимумы последних лет. Рубль падал, как и валюты других развивающихся стран, оказавшись одновременно под давлением внутренних сезонных явлений.

Некоторые эксперты полагают, что в данный момент курс рубля находится в равновесии, так как на него больше не давят сезонные "августовские".

Вместе с тем в сентябре многое для рубля будет зависеть от ситуации на геополитической арене, от настроений на финансовом и сырьевом рынке, а также от вектора движения цен на нефть.

В зависимости от совокупных факторов стоимость "россиянина", в том числе на Forex, может варьироваться от 65 за USD при благоприятном исходе до 69 при общем давлении негативных факторов.

Нефть не оказывает поддержки рублю

Последние дни ознаменовались снижением цен на чёрное золото, что не оказывает поддержки российской валюте. В данный момент нефть торгуется в диапазоне 59–61 доллар за баррель Brent.

До этого нефть умеренно росла на фоне публикаций комитета ОПЕК+ о снижающихся мировых запасах энергоносителя и аналогичных отчётах API и Минэнерго США о снижающихся запасах нефти в Штатах. Неразрешённый конфликт с Ираном также стимулирует цены не опускаться.

Дополнительную поддержку нефтяному ценнику в данный момент оказывает ураган, надвигающийся на побережье США. Ему уже присудили пятую категорию, и правительство говорит об эвакуации населения из опасных районов.

Эскалация конфликта между США и Китаем может сказаться на нефтяном ценнике негативно, вплоть до падения до отметки 50–55 долларов за баррель. И пока неразрешённый конфликт остаётся серьёзным сдерживающим фактором для роста цен.

Как развивается торговая война между США и КНР?

Начало сентября — знаменательный период для обеих стран. Так как Вашингтону и Пекину не удалось договориться до компромиссных решений в торговых разногласиях, обе страны ввели пошлины на обоюдный экспорт.

Несмотря на то что пошлины затронули лишь некоторые категории товаров, а общая сумма хоть и исчисляется миллиардами долларов, но неспособна пошатнуть экономику сверхдержав, данные инициативы свидетельствуют о том, что стороны конфликта готовы идти до последнего.

Сложно сказать, изменится ли положение вещей до начала октября, когда в силу вступит второй пакет пошлин, так как в данный момент не назначена дата каких-либо переговоров по этому вопросу.

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