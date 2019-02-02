"Умирать не страшно". Руки-базуки раскрыл правду о здоровье и планах на будущее

Российский фрик Кирил Терёшин, который стал популярен благодаря тому, что закачал в руки синтол, заявил в интервью МК, что не жалеет о сделанном выборе.

Несмотря на то что Терёшина пугали некрозом тканей, ампутацией и даже смертью из-за его странного пристрастия, парень понимал, зачем ему это надо. Он заявил, что терпел боль ради выгоды и "продавал себя за деньги". Благодаря чему приобрёл, например, квартиру в Подмосковье.

<...> Все эти вопросы, жалеешь или нет, что закачал руки, — не уместны. Если мой образ приносит доход, значит, надо его эксплуатировать, даже с риском для жизни Кирилл Терёшин

Но сейчас, по словам парня, былая слава уже померкла и гонорары стали куда скромнее. А вот проблемы с руками остались. Кирилл закачивал в них самодельный синтол, формулу которого придумал сам. В итоге этот раствор "закаменел" внутри и началось воспаление, которое сохраняется до сих пор. Хотя он и утверждает, что боли не чувствует и ампутация ему сейчас точно не грозит. Но теперь парню придётся "вырезать бицепсы". Также Терёшин жалуется на общее плохое самочувствие.

Поймите, я устал от плохого самочувствия. Я ведь уже год чувствую себя хреново, организм изнашивается. Тяжело мне Кирилл Терёшин

Но останавливаться на достигнутом Терёшин не собирается, несмотря на риски. После удаления он собирается закачать синтол снова, так как ради красивой жизни готов на всё. Парень признался, что ему будет достаточно "дотянуть" до 50, главное, чтобы с блеском.