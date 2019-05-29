Руки-Базуки сошёлся в поединке с фермером, и тот уложил его одной пощёчиной

Терешин поделился роликом с записью шоу, где ему досталась эффектная оплеуха от красноярского фермера.

Парень принял участие в новом шоу "Каменные лица", которое вышло на канале у блогера Амирана Сардарова. Участники сражались за 100 тысяч рублей. Для этого им нужно было устоять под ударом соперника и при этом не уворачиваться.

Противником фрика стал фермер из Красноярского края Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень. В марте Василий выиграл чемпионат по пощёчинам, пишет eurosport. И здесь он тоже удачно продемонстрировал своё мастерство, свалив Терешина с ног ударом ладони. Парню даже потребовалась помощь, чтобы встать. А вот удар "синтолового качка" лишь слегка пошатнул силача.

Но хотя Терешин и не вышел победителем, амбиций у него не убавилось. В подписи к ролику в "Инстаграме" Руки-Базуки поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему поучаствовать в настоящем бою. Но те отметили, что на ринге ему так просто не отделаться.

Как вам мой поединок с Пельменем? Хотите ли вы, чтобы я провёл реальный бой в клетке, без судьи и без перчаток <...> Кирилл Терешин

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