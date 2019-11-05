Блогер Кирилл Терешин, более известный как Руки-Базуки, решил добавить к своей скандальной репутации ещё один сомнительный эпизод.

Этой ночью в одном из иркутских стриптиз-клубов небольшая, но отчаянная публика имела счастье наблюдать за перформансом известного блогера. Перед выступлением основных звёзд Терешин решил попробовать себя в новом деле и во время репетиции вышел на сцену к пилону, комментируя происходящее.

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Присутствовавшие на перформансе парни не стали долго думать и достали камеры. Хоть у Терешина и не хватало опыта в подобных делах, всё с лихвой окупилось старанием, оригинальностью и честностью. "Как теперь с ним в одном номере ночевать?" — пошутили за кадром, и оператор зашёлся смехом. Стоит ли ожидать расширения профессиональной сферы блогера, пока не ясно.

Кирилл Терешин — российский блогер, прославившийся в 2017 году тем, что закачал в руки шесть килограммов синтола, пишет "24СМИ". После этого парня начали звать в ток-шоу, посвящённые странным людям. Сейчас Кирилл пытается собрать деньги на операцию по удалению синтола — огромное количество вещества начало причинять дискомфорт и вредить здоровью.

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