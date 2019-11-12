Руки-Базуки попал в больницу с воспалением бицепсов, необходима срочная операция

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Фото © "ВКонтакте" / Кирилл Терешин

23-летний блогер Кирилл Терешин, более известный по прозвищу Руки-Базуки, обратился в больницу из-за ухудшившегося состояния.

Судя по всему, организм синтолового качка стал активнее бороться с синтетическими веществами, и у парня начался воспалительный процесс. Кирилл обратился в больницу с просьбой провести операцию по удалению синтола, к которой он готовился с начала этого года, принимая препараты для растворения тромбов, сообщает телеграм-канал Mash.

<p>Фото © &#34;ВКонтакте&#34; / <a href="https://vk.com/slacker26rus" target="_blank"><strong>Кирилл Терешин</strong></a></p>

Сейчас блогер в срочном порядке готовится к операции, проходя необходимые обследования. И хоть для лечения потребуется в общей сложности около двух миллионов рублей, это всё равно лучше недавней альтернативы. В конце прошлого года врачи напугали парня тем, что руки спасти не удасться и их придётся ампутировать из-за угрозы некроза тканей.

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