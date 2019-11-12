Врачи прооперировали Руки-Базуки, лишив его самого дорогого

2384

Гиф © Telegram/Mash

Популярный российский блогер в последнее время жаловался на здоровье и планировал избавиться от синтетических веществ, закачанных в руки. Но ухудшившееся состояние немного скорректировало сроки.

Недавно стало известно, что 23-летний Кирилл Терешин попал в больницу из-за начавшегося воспалительного процесса в бицепсах. Это случалось уже не в первый раз, но парень обычно игнорировал проблему, не обращаясь к специалистам. Хотя врачи его предупреждали, что ситуация, в которой оказался Терешин, оставляет желать лучшего.

<p>Фото © &#34;ВКонтакте&#34; / <a href="https://vk.com/slacker26rus" target="_blank">Кирилл Терешин</a></p>

Наконец-то блогеру провели операцию и выкачали все синтетические вещества из рук. Теперь парня ждёт долгая реабилитация, но пока он чувствует себя вполне хорошо. Сейчас в больнице за Терешиным ухаживает мама: кормит сына с ложечки — по понятным причинам сам парень есть не может, сообщает телеграм-канал Mash.

Мамочка кормит. Запомните, кроме матери, вы на фиг не нужны никому в этой жизни

Кирилл Терешин

Руки-Базуки попал в больницу с воспалением бицепсов, необходима срочная операция

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×