Врачи прооперировали Руки-Базуки, лишив его самого дорогого

Популярный российский блогер в последнее время жаловался на здоровье и планировал избавиться от синтетических веществ, закачанных в руки. Но ухудшившееся состояние немного скорректировало сроки.

Недавно стало известно, что 23-летний Кирилл Терешин попал в больницу из-за начавшегося воспалительного процесса в бицепсах. Это случалось уже не в первый раз, но парень обычно игнорировал проблему, не обращаясь к специалистам. Хотя врачи его предупреждали, что ситуация, в которой оказался Терешин, оставляет желать лучшего.

Наконец-то блогеру провели операцию и выкачали все синтетические вещества из рук. Теперь парня ждёт долгая реабилитация, но пока он чувствует себя вполне хорошо. Сейчас в больнице за Терешиным ухаживает мама: кормит сына с ложечки — по понятным причинам сам парень есть не может, сообщает телеграм-канал Mash.

Мамочка кормит. Запомните, кроме матери, вы на фиг не нужны никому в этой жизни Кирилл Терешин

Руки-Базуки попал в больницу с воспалением бицепсов, необходима срочная операция