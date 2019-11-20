Руки-Базуки снял на видео, что стало с его бицепсами после удаления вазелина

Запутанная история 23-летнего блогера с каждым днём пополняется новыми подробностями. Перестав томить фанатов, Кирилл продемонстрировал свои руки в неоднозначном видео, вызвав такую же реакцию.

Кирилл Терешин, более известный как Руки-Базуки, выложил на своей странице в "Инстаграме" видео, где показал, что случилось с его знаменитыми бицепсами. Парень всячески намекал, что в тарелке у него то, что удалили на операции врачи. Но в комментариях ему сообщили, что это, очевидно, говядина, но картина всё равно противная.

Ранее сообщалось, что специалисты не смогли удалить весь вазелин из бицепсов блогера. Это как раз и стало заметно на новом видео — руки Кирилла уменьшились, но всё ещё остались деформированными. Но врачи уверяют, что пациенту предстоит несколько операций, поэтому судить пока рано.

Кирилл Терешин — российский блогер-фрик, который прославился в 2017 году, когда закачал себе в руки шесть килограммов синтола. Правда, недавно выяснилось, что это было три килограмма вазелина, но популярности это парню только добавило. Сейчас Руки-Базуки пытается избавиться от своей визитной карточки из-за серьёзных проблем со здоровьем.

Врачи прооперировали Руки-Базуки, лишив его самого дорогого