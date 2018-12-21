Вышел ролик о новой секте, в которой состоят группы "Руки вверх" и Little Big

Санктпетербуржцы Little Big, клип которых Skibidi стал самым популярным в России в этом году, объединились с группой "Руки вверх", под треки которой на рубеже веков запылало и разбилось не одно сердечко. И смесь получилась отменная.

В четырёхминутном клипе "Слэмятся пацаны", где "фьюнерал-рейв" Little Big сочетается со сладким голосом Сергея Жукова, Ильич предстал в образе сотрудника правоохранительных органов под прикрытием. Он внедрился в секту слэма и мошпита, которую основал лидер группы "Руки вверх".

Под ритмичные напевы гуру в белой мантии про девчонок в коротких юбчонках (с приветом прямиком из 90-х) на сельской дискотеке активно веселятся сектанты. Да и вы тоже попробуйте устоять на месте, когда за дело берутся профессионалы.

К слову о профессионалах. Над клипом работала команда, в которую в том числе вошли ведущий и шоумен Александр Гудков. Он приложил руку и к созданию резонансной работы "Цвет настроения синий" Киркорова. А здесь указан среди авторов идеи, да и сам снялся в "Пацанах" . И конечно, не обошлось без Алины Пязок — режиссера клипов Little Big и многих других обсуждаемых роликов.