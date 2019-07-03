"Русал" в Тайшетском районе восстанавливает повреждённые паводком дороги

Сводные бригады строителей Тайшетского алюминиевого завода приступили к восстановлению дорог на территории одноимённого района Иркутской области. В связи с паводками в регионе введён режим ЧС, сложная ситуация сейчас сохраняется в нескольких районах, в том числе в Тайшетском.

Из-за наводнения оторванными от районного центра оказались деревня Сафроновка и село Старый Акульшет. Там размыто два километра дороги, через мост в Старом Акульшете из-за угрозы обрушения не пропускают тяжёлую технику и большегрузы.

В выходные в зону подтопления в Старом Акульшете прибыл генеральный директор компании "Русал" Евгений Никитин. Он дал распоряжение максимально полно и оперативно провести неотложные работы по отводу воды и восстановлению дороги, а как только вода уйдёт — заняться укреплением моста.

Устранение последствий наводнения на данном участке ведётся силами "Русала" и представителями подрядных организаций. Люди и тяжёлая техника с 30 июня, как только частично спала вода, вышли на восстановление дорог. Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Привлечено 24 единицы техники.

— Мы сейчас восстанавливаем дорожное полотно, ставим конструкцию для дренажа, чтобы избежать повторного размыва дороги. Есть разрушения и в самой деревне, сейчас мы прорабатываем варианты ремонтов, — рассказал Виталий Перцев, генеральный директор подразделения "Русала" ООО "Инженерно-строительная компания".

Социальные объекты двух населённых пунктов, где живёт около тысячи жителей, были оперативно обследованы специалистами стройнадзора компании, повреждений не обнаружено. Сейчас специалисты проверяют объекты энергетики и сети.

На промплощадке самого завода угрозы подтопления нет, с 27 июня все подразделения предприятия приведены в режим повышенной готовности.

Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. Жертвами паводка стали 18 человек. За медицинской помощью обратилось более 1,3 тысячи человек, почти 200 из них потребовалась госпитализация. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.