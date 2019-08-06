"Русал". Как русские завоевали мировой рынок алюминия

Почему важно знать, что Россия — крупнейший производитель самого современного металла?

Посуда, банки для напитков, мобильные телефоны, компоненты для авиации и космической промышленности — вот лишь небольшой список отраслей, в которых используется алюминий. И это неудивительно: физические свойства этого металла в соотношении с ценой делают его по-настоящему незаменимым во многих областях.

Однако мало кто знает, что крупнейшим производителем алюминия в мире является российская корпорация — "Русал". На долю компании приходится почти пятая часть рынка этого металла.

Вместе с тем история одной из самых успешных отраслей российской промышленности была не самой простой. Лихие 90-е поставили большинство заводов на грань вымирания. Но именно вопрос выживания позволил создать невероятную историю успеха российской алюминиевой промышленности. Как водится в России, не обошлось без роли личности в истории. Она принадлежит Олегу Дерипаске, который проделал путь от директора небольшого завода до бизнесмена с мировым именем.

Созданная им корпорация стала не только примером оглушительного бизнес-успеха, но и колоссальной социальной ответственности. Все эти годы "Русал" помогал развитию экономики регионов. Чтобы обеспечить своих сотрудников жильём, компания строит целые посёлки — с медицинскими центрами, детскими садами, школами, спортивными площадками, магазинами, развлекательными центрами.

"Русал" развивает городские пространства, проектируя парки и скверы, обучает жителей регионов социальному предпринимательству и волонтёрству, организуя мероприятия, направленные на повышение качества жизни, — научные, театральные, кинофестивали, лекции, воркшопы, экологические акции.

О том, как проходил путь "Русала" через тернии к звёздам, читайте в спецпроекте Лайфа и "Русала" "Как закалялся самый современный металл?".