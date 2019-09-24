Почти город. Как работает самый северный в мире алюминиевый завод

Обеспечить производство алюминия в промышленных масштабах непросто. В таких случаях недостаточно простого вложения денег. Чтобы удовлетворить спрос на лёгкий и дорогой металл, российским компаниям "Русал" и "Русгидро" фактически пришлось с нуля начать строительство целого города.

В глушь, в деревню

Географическое положение России не позволяет нормально развивать торгово-экономические связи с другими государствами. Большая часть страны находится в северных широтах, поэтому бизнес никогда не будет рентабельным. Кто не слышал эти оправдания экономической неспособности "встать с колен"? Знакомые слова, правда?

Едем в поселок Таёжный. От Красноярска — 14 часов на поезде. Вокруг тайга. Еще недавно тут было около трех тысяч жителей, большая часть которых занималась лесозаготовкой. Потому что больше здесь было делать нечего.

БЭМО стал одним из крупнейших энерго-металлургических инвестпроектов в мире. В его состав входят Богучанская гидроэлектростанция мощностью 3000 МВт и Богучанский алюминиевый завод проектной мощностью в 588 тысяч тонн алюминия в год. Управлением ГЭС занимается компания "Русгидро", строительством и эксплуатацией завода — РУСАЛ.

Все изменилось 15 мая 2007 года, когда по инициативе Олега Дерипаски в рамках проекта создания Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО) начал строиться самый современный в мире алюминиевый завод. И самый северный. К слову сказать, 12 сентября тут выпал первый снег.

"Зеленый" БоАЗ

Без песен, героев-комсомольцев и без лишней помпы первую очередь производства Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) запустили в 2016 году. Сейчас предприятие выпускает 2,4 тонны в сутки или около 296 тысяч тонн в год. При этом 50 процентов всей производимой продукции — это высокотехнологичные сплавы для применения в авиации, космосе, автомобилестроении.

В самих цехах непривычно. Любители фильма "Высота" наверняка удивятся. Вместо сотен рабочих на километровый цех приходится всего один оператор огромного крана, прозванного из-за своей причудливой формы и многофункциональности "космическим кораблем". Все процессы управляются автоматикой.

Космос, восторг, уникальность — эти слова, испытывая профессиональную гордость, постоянно слышат от гостей завода его сотрудники. Вобрав в себя лучшие практики и технологии, БоАЗ стал одним из лучших алюминиевых предприятий в мире. Как сказал генеральный директор завода Евгений Рапацевич:

Богучанский завод — сейчас самое прогрессивное алюминиевое производство с наилучшими технико-экономическими показателями и наилучшей экологической обстановкой. А еще важно, что вся электроэнергия для завода идет только с Богучанской ГЭС и потому она 100-процентно "зеленая", полученная без сжигания угля, нефти или газа — то есть без "углеродного следа". Для Европы и США — это существенный фактор при выборе поставщика металла. Они предпочитают покупать алюминий именно без углеродного следа, и тут российские производители вчистую обыгрывают своих китайских конкурентов.

Продукция завода востребована во всем мире, и, как сообщил гендиректор завода, в планах запустить и вторую очередь производства.

Правильные приоритеты

При воплощении в жизнь этой великой стройки эпохи капитализма не забыли про людей. Вместе с заводом возведен целый жилой комплекс для 1400 работников предприятия. В зависимости от семейного положения новоявленным специалистам вручают ключи от однокомнатной или двух-,/трёхкомнатной квартиры. И это не времянки или бараки БАМа.

Современные здания с закрытыми внутренними дворами, детскими площадками и даже с тренажерными залами. Более того, все квартиры полностью меблированы и снабжены комплектом бытовой техники — от холодильников и стиральных машин-автоматов, до утюгов и телевизоров.

Похоже на сказку, но с одним но — никто никому квартиры не дарит. Это служебное жилье с очень демократичными условиями оплаты за проживание . Работник завода платит только за электроэнергию, отопление и водоснабжение — это всё. Поэтому неудивительно, что при таких условиях и средней заработной плате в 80 тысяч рублей, многие сотрудники параллельно решают взять ипотеку в Красноярске, Саяногорске, Иркутске.

В общей сложности для сотрудников завода будет построено 12 домов на 967 квартир. Кроме того, по словам директора завода по персоналу Марины Потеряевой, до конца нынешнего года в поселке появятся два детских сада с бассейнами на 250 мест каждый и поликлиника. В следующем году запланировано открытие новой школы на 387 мест.

После того, как своими глазами видишь, что было сделано в глухой тайге, слова Марины Потеряевой о рождаемости выглядят, как логический итог проделанной титанической работы:

Свадьбы наши заводчане играют почти каждую пятницу. Люди приезжают в основном молодые, холостые. А переехавшие к нам семейные часто рожают здесь второго и третьего ребенка. Некоторые — уже и четвертого.

А еще, возвращаясь из командировки и осмысливая все увиденное, задаешься вопросом — может нам всем переехать в северные широты, чтобы решить социально-экономические проблемы страны?