От лимузина Путина до iPhone. Как "Русал" развивает промышленный туризм
Фото © РУСАЛ/Лаборатория Новостей
Огромное пространство
Если говорить максимально просто, то промышленный туризм — это поездки на действующие производства, где люди могут увидеть собственными глазами и потрогать собственными руками всё то, что окружает их каждый день. А экскурсия по крупному заводу — это всё равно, что попасть в незнакомый город.
Благодаря промышленному туризму осуществилась мечта многих мальчишек, которым удалось посмотреть невероятные по своим масштабам объекты: от сталелитейных заводов и ГЭС до автомобильных заводов в самом сердце России.
Например, "Русал" с его алюминиевыми предприятиями сделал подарок желающим побывать на экскурсии по крупному производству. Посмотреть на исполинского размера плавильные печи, высота которых приближается к нескольким десяткам метров, теперь можно в новом для промышленного туризма формате ознакомительных поездок — велосипедных экскурсиях. В качестве средства передвижения велосипед выбрали не случайно — пройти пешком огромные, почти бескрайние цеха невозможно и за день.
Велосипедная экскурсия длится полтора часа, и за это время у тех, кто решил увидеть всё собственными глазами, есть время не только понять, как из обычной руды рождается алюминий наивысшего сорта, но и поговорить с директорами производства о будущем завода и о том, можно ли стать частью огромного механизма управления таким гигантом, как металлургический завод.
Для обычных туристов экскурсия на завод — это маленькая жизнь, прожить которую можно всего за пару дней. Кстати, промышленный туризм российские металлурги охотно развивают сразу по нескольким причинам. Главная из них — привлечь на заводы общественность, показать, чем живёт завод и как решает свои повседневные задачи.
Экология всему голова
Самая главная задача, для решения которой на заводы и начали водить экскурсии, — объяснить экологам и общественности, что промышленное производство соответствует всем стандартам безопасности и функционирует без вреда для окружающей среды. По умолчанию всегда считалось, что промышленное предприятие далеко не самое экологически чистое для города.
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Кто бы мне сказал, что фото с завода могут быть красивыми - закидала бы тапками! Так вот нет же, погляди! И верно, что завод может быть фотогеничным! Позже ещё фоток)) . . #красноярск #завод #фотодня #фотографкрасноярск #фотограф #Русал #экскурсиярусал #krasnoyarsk #photorussia #russia_img #factory #photography #photographer #person #photo #photooftheday #foto #photoart #macro #macrophotography #style
Экскурсии позволяют показать людям, как всё работает на самом деле. Администрация охотно показывает системы фильтрации, объясняет, откуда и как завод получает электроэнергию. В каждый угол и на каждый пост управления можно зайти — никаких тайн на заводе не существует.
А как у них?
Ведущие промышленные гиганты США и Европы тоже регулярно проводят экскурсии по собственным производствам. В большинстве своём эту работу выполняет специальный Департамент развития, тесно связанный с отделом кадров. Туристы на такие "прогулки" по заводу попадают разными путями. Кто-то покупает обычную путёвку и день-два проводит в поездке, а кто-то приглашается как профессионал, которого тот или иной завод хочет заполучить как отличного специалиста. И у тех и у других есть все шансы устроиться на хорошую работу.
Наш бывший соотечественник, а ныне сотрудник завода General Motors в Кентукки Иван Головин отмечает, что набирать кадры прямо во время экскурсий — нормальная практика для американских компаний.
Они рассылают приглашения лучшим специалистам по секторам, а потом общаются с ними, рассказывают о плюсах работы именно на этом заводе, предлагают лучшие условия. Экскурсия — идеальное место для демонстрации
Иван Головин
По словам Ивана, похожая схема работает на всех крупных производствах. Boeing, NASA, SpaceX, Tesla, General Electric, Ford, Cisco и почти все промышленные и технологические гиганты, чьи позиции зафиксированы в списке Forbes, возят экскурсии на свои заводы и в центральные офисы. Самым одарённым соискателям, способным моментально включиться в решение любого вопроса, работу предлагают почти сразу, ещё до выхода с территории.
Игровая форма
Важно сказать, что никаких скучных экскурсий по металлургическим заводам нет. Живой формат — главная особенность ознакомительных экскурсий, причём вне зависимости от того, на каком производстве проводится мероприятие. К примеру, только Красноярский алюминиевый завод компании "Русал" за время проведения летнего экскурсионного проекта для всех желающих организовал девять крупных экскурсий в разнообразных форматах. Всего с работой завода познакомилось рекордное количество гостей — более 180 человек.
Про экологию не забывают и здесь. Для того чтобы члены общественных организаций убедились в соблюдении всех экологических норм, "Русал" разработал специальную программу "Инспекторро", в рамках которой каждый желающий побывал в роли сотрудника экологической службы и оценил работу единственного в стране завода по производству алюминия высокой чистоты.
Особую популярность получил и фототур "Крылатый металл", в рамках которого красноярцы приняли участие в мастер-классе по фотографии. Кстати, лучшие фотографии завода, снятые при непосредственном участии не только туристов, но и профессиональных фотографов, попадут на городскую и областную выставки. Теперь красноярские фотографы имеют все шансы выйти на международный уровень по индустриальной фотографии, и всё благодаря одной экскурсии.
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Я ж не показала, какая я молодец. 🙂 Чокаво. Летом Красноярский алюминиевый завод проводил экскурсии в разных форматах (кстати, почитать, как я воочию наблюдала магию литейного цеха, можно на сайте «Делового квартала» 😏😏). Вот эта мазня - один из цехов КрАЗа, ежели чего, а руководила процессом создания сего шедевра восхитительная @elena_luckiyanchuck 😻 (работа самой Елены, которую мы брали за основу, на третьей фотоньке). Правда, небушко у меня тёмное, как душа моей бывшей начальницы, но тут уж не попишешь - #яхудожникятаквижу 🙌🏽 ⠀ Так что я не только снова тусила в каске и респираторе, трогала алюминий высокой чистоты и охреневала от жаришки в цехах, но и прикоснулась к прекрасному 😄 Чтоб вы понимали, мой максимум - котик с жопкой (не такой красивый, как у президента, но тоже ничего, кореша не дадут соврать), поэтому похвалите старания юного живописца)) #краз #алюминиевыйзавод #русал #хуйдожник #рисуюкакмогу, зато с душой душевной!
Корпуса с трубами газоочистных установок КрАЗа стали натурой для экскурсии-пленэра "Небо на 1000 лайков", на которой художник Елена Лукиянчук провела два мастер-класса по индустриальному пейзажу.
Важно отметить и другое. Все экскурсии по заводам не просто рассказ о заводе в цифрах. Для того чтобы общественность и потенциальные сотрудники заводов поняли суть происходящего и смогли поделиться яркими впечатлениями, администрация Красноярского алюминиевого завода проводит специальные квесты и тематические выставки, в том числе и под открытым небом.
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Эмоций и впечатлений хватит надолго после экскурсии на РУСАЛ. На территории предприятия – выставка ретро автомобилей. Восстановленный автобус времен моего детства, корпус которого сделан из алюминия, возил участников экскурсии по территории завода. Незабываемые впечатления. Руль, кстати, без гидропривода, колоритному и мощному водителю приходилось ох как нелегко. Вот когда понимаешь, почему раньше профессия водитель была мужской. В цехах тоже настоящие мужчины – сильные, уверенные в себе, делающие настоящее дело. Интересный музей на территории РУСАЛА. С первой чушкой алюминия, подарками и прочей музейной атрибутикой. Там каждый мог стать электролизником 😊 #РУСАЛ #Вечерпятницы #прогулкинавелосипедах #экскурсиинарусале #интересныйвечер #предприятиякрасноярска #крылатыйметалл #летонарусале #экскурсиикрасноярска #экскурсиинапредприятиебезгруппы #экскурсиябезорганизованнойгруппы #навелосипедахнарусал
В рамках одного из квестов участники узнали, что российский алюминий высоко ценят не только отечественные производители, но и мировые техногиганты. Например, вряд ли кто-то до этого момента знал, что в каждом современном смартфоне содержится более 20 граммов алюминия от КрАЗа. А объём производства "крылатого металла" Красноярским алюминиевым заводом — один миллион тонн металла. Помимо банок для напитков и стройматериалов красноярский алюминий используется и в автомобиле для первых лиц государства — многие элементы кузова лимузина Aurus Владимира Путина выполнены именно из металла, произведённого на КрАЗе.
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