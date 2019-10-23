От лимузина Путина до iPhone. Как "Русал" развивает промышленный туризм

С недавних пор любой желающий может не только съездить в отпуск на море или в горы. Теперь с помощью специальных программ можно посетить крупнейшие заводы России и увидеть, как работает огромный плавильный цех, получить ответ на вопрос, как производят самый востребованный металл на планете

Огромное пространство

Если говорить максимально просто, то промышленный туризм — это поездки на действующие производства, где люди могут увидеть собственными глазами и потрогать собственными руками всё то, что окружает их каждый день. А экскурсия по крупному заводу — это всё равно, что попасть в незнакомый город.

Благодаря промышленному туризму осуществилась мечта многих мальчишек, которым удалось посмотреть невероятные по своим масштабам объекты: от сталелитейных заводов и ГЭС до автомобильных заводов в самом сердце России.

Например, "Русал" с его алюминиевыми предприятиями сделал подарок желающим побывать на экскурсии по крупному производству. Посмотреть на исполинского размера плавильные печи, высота которых приближается к нескольким десяткам метров, теперь можно в новом для промышленного туризма формате ознакомительных поездок — велосипедных экскурсиях. В качестве средства передвижения велосипед выбрали не случайно — пройти пешком огромные, почти бескрайние цеха невозможно и за день.

Велосипедная экскурсия длится полтора часа, и за это время у тех, кто решил увидеть всё собственными глазами, есть время не только понять, как из обычной руды рождается алюминий наивысшего сорта, но и поговорить с директорами производства о будущем завода и о том, можно ли стать частью огромного механизма управления таким гигантом, как металлургический завод.

Для обычных туристов экскурсия на завод — это маленькая жизнь, прожить которую можно всего за пару дней. Кстати, промышленный туризм российские металлурги охотно развивают сразу по нескольким причинам. Главная из них — привлечь на заводы общественность, показать, чем живёт завод и как решает свои повседневные задачи.

Экология всему голова

Самая главная задача, для решения которой на заводы и начали водить экскурсии, — объяснить экологам и общественности, что промышленное производство соответствует всем стандартам безопасности и функционирует без вреда для окружающей среды. По умолчанию всегда считалось, что промышленное предприятие далеко не самое экологически чистое для города.

Экскурсии позволяют показать людям, как всё работает на самом деле. Администрация охотно показывает системы фильтрации, объясняет, откуда и как завод получает электроэнергию. В каждый угол и на каждый пост управления можно зайти — никаких тайн на заводе не существует.

А как у них?

Ведущие промышленные гиганты США и Европы тоже регулярно проводят экскурсии по собственным производствам. В большинстве своём эту работу выполняет специальный Департамент развития, тесно связанный с отделом кадров. Туристы на такие "прогулки" по заводу попадают разными путями. Кто-то покупает обычную путёвку и день-два проводит в поездке, а кто-то приглашается как профессионал, которого тот или иной завод хочет заполучить как отличного специалиста. И у тех и у других есть все шансы устроиться на хорошую работу.

Наш бывший соотечественник, а ныне сотрудник завода General Motors в Кентукки Иван Головин отмечает, что набирать кадры прямо во время экскурсий — нормальная практика для американских компаний.

Они рассылают приглашения лучшим специалистам по секторам, а потом общаются с ними, рассказывают о плюсах работы именно на этом заводе, предлагают лучшие условия. Экскурсия — идеальное место для демонстрации Иван Головин

По словам Ивана, похожая схема работает на всех крупных производствах. Boeing, NASA, SpaceX, Tesla, General Electric, Ford, Cisco и почти все промышленные и технологические гиганты, чьи позиции зафиксированы в списке Forbes, возят экскурсии на свои заводы и в центральные офисы. Самым одарённым соискателям, способным моментально включиться в решение любого вопроса, работу предлагают почти сразу, ещё до выхода с территории.

Игровая форма

Важно сказать, что никаких скучных экскурсий по металлургическим заводам нет. Живой формат — главная особенность ознакомительных экскурсий, причём вне зависимости от того, на каком производстве проводится мероприятие. К примеру, только Красноярский алюминиевый завод компании "Русал" за время проведения летнего экскурсионного проекта для всех желающих организовал девять крупных экскурсий в разнообразных форматах. Всего с работой завода познакомилось рекордное количество гостей — более 180 человек.

Про экологию не забывают и здесь. Для того чтобы члены общественных организаций убедились в соблюдении всех экологических норм, "Русал" разработал специальную программу "Инспекторро", в рамках которой каждый желающий побывал в роли сотрудника экологической службы и оценил работу единственного в стране завода по производству алюминия высокой чистоты.

Особую популярность получил и фототур "Крылатый металл", в рамках которого красноярцы приняли участие в мастер-классе по фотографии. Кстати, лучшие фотографии завода, снятые при непосредственном участии не только туристов, но и профессиональных фотографов, попадут на городскую и областную выставки. Теперь красноярские фотографы имеют все шансы выйти на международный уровень по индустриальной фотографии, и всё благодаря одной экскурсии.

Корпуса с трубами газоочистных установок КрАЗа стали натурой для экскурсии-пленэра "Небо на 1000 лайков", на которой художник Елена Лукиянчук провела два мастер-класса по индустриальному пейзажу.

Важно отметить и другое. Все экскурсии по заводам не просто рассказ о заводе в цифрах. Для того чтобы общественность и потенциальные сотрудники заводов поняли суть происходящего и смогли поделиться яркими впечатлениями, администрация Красноярского алюминиевого завода проводит специальные квесты и тематические выставки, в том числе и под открытым небом.

В рамках одного из квестов участники узнали, что российский алюминий высоко ценят не только отечественные производители, но и мировые техногиганты. Например, вряд ли кто-то до этого момента знал, что в каждом современном смартфоне содержится более 20 граммов алюминия от КрАЗа. А объём производства "крылатого металла" Красноярским алюминиевым заводом — один миллион тонн металла. Помимо банок для напитков и стройматериалов красноярский алюминий используется и в автомобиле для первых лиц государства — многие элементы кузова лимузина Aurus Владимира Путина выполнены именно из металла, произведённого на КрАЗе.