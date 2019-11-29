В Красноярске решился вопрос с реконструкцией Центрального парка

Вопрос с реконструкцией Центрального парка Красноярска решился. Сегодня, 29 ноября, в рамках XV Красноярского городского форума было подписано соглашение между мэрией и инвестором — компанией РУСАЛ. Вместе они будут разрабатывать и реализовывать концепцию развития популярного у горожан места отдыха.

Красноярск — город-миллионник. При этом Центральный парк здесь долгое время находился в запустении. А это особенное место. Через него во времена СССР проходила так называемая зелёная ось. Она начинается на площади Революции и завершается сквером Сурикова. Сейчас городские власти вместе с компанией РУСАЛ собираются восстановить эту ось.

По словам главы города Сергея Еремина, модернизация нужна, чтобы вернуть парку звание лучшего в Сибири. К сожалению, в последние годы там почти ничего не делалось.

— Центральный парк сейчас — это скачок в прошлое, он не соответствует современным городским подходам. После реконструкции он должен представить новый стандарт городского благоустройства, — сказал глава города.

Компания РУСАЛ разработает и реализует концепцию развития территории парка. Старт работам дадут в 2020 году. Тогда же будет объявлен и конкурс проектировщиков. Предполагается, что Центральный парк в Красноярске станет не хуже парка Горького в Москве. Архитекторы учтут все современные мировые тенденции.

Добавим, что при содействии компании в Красноярске уже реконструирована площадь Революции. Завершается благоустройство сквера Сурикова. Ведётся реконструкция Исторического квартала.