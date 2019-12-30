РУСАЛ определил топ-5 событий 2019 года

Несмотря на макроэкономическую нестабильность, РУСАЛ реализовал все запланированные проекты, важнейшие из которых направлены на повышение экологической эффективности и минимизацию "углеродного следа" выпускаемой продукции.

РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже — RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, определил ключевые события и достижения компании по итогам 2019 года.

Богучанский завод

В марте РУСАЛ и партнёр компании ПАО "РусГидро" запустили в промышленную эксплуатацию первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в составе Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО).

На сегодняшний день это самый экологичный алюминиевый завод, построенный в современной истории России, наряду с Хакасским алюминиевым заводом и строящимся заводом в Тайшете, в который компания продолжает инвестировать собственные средства. В рамках проекта БЭМО создано в целом около 10 тысяч рабочих мест, а построенная при реализации проекта инфраструктура является мощной базой для развития промышленности Красноярского края.

Восстановление лесов

В рамках комплексной программы по сокращению "углеродного следа" РУСАЛ реализовал крупнейший в России проект по восстановлению и защите лесов. В Красноярском крае и Иркутской области на средства компании было высажено более миллиона деревьев и организована авиалесоохрана на площади более 500 тысяч га Нижне-Енисейского лесничества. Эта инициатива является очередным шагом по достижению целей климатической стратегии РУСАЛа в области поглощения парниковых газов, наряду с увеличением доли низкоуглеродной продукции под собственным брендом ALLOW в портфеле продаж.

Совместный проект

В 2019 году РУСАЛ и американский холдинг Braidy Industries заключили эксклюзивный договор о намерениях для реализации совместного проекта по строительству прокатного завода мощностью 500 000 тонн ленты горячего проката и 300 000 тонн готовой продукции холодного проката в год. РУСАЛ будет поставлять алюминий (как в плоских слитках, так и первичный металл) для нового предприятия в Америке с Тайшетского алюминиевого завода, строительство которого сейчас ведётся в Сибири с применением самых современных технологий в алюминиевой отрасли.

Соответствие мировым стандартам

Управляющая компания РУСАЛ и три производственные площадки, включая бокситовый рудник, глиноземный завод и алюминиевый завод, успешно прошли сертификацию по стандартам Aluminium Stewardship Initiative (ASI): Performance Standard и Chain of Custody Standard. Инициатива по ответственному управлению в области производства алюминия ASI является глобальной добровольной инициативой в области устойчивого развития в отношении всей производственно-сбытовой цепочки алюминия. Компания планирует продолжить сертификацию своих предприятий в 2020 году. Стандарты ASI охватывают все ключевые аспекты устойчивого развития и способствуют повышению открытости во взаимодействии с клиентами и всеми заинтересованными сторонами в алюминиевой отрасли.

Первые на российском рынке

РУСАЛ стал первой компанией на российском рынке, заключившей синдицированную сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития, на сумму свыше одного миллиарда долларов США. Величина маржи по кредиту может меняться в зависимости от выполнения компанией ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития (KPI). Ключевые показатели связаны с воздействием на окружающую среду и устойчивым развитием компании, а также включают увеличение объёма продаж алюминия ALLOW — алюминия РУСАЛа с низким "углеродным следом", для производства которого используется гидроэнергетика. В KPI также входят снижение "углеродного следа" и выбросов фторидов. Оценка выполнения показателей и верификация независимой специализированной компанией будут проходить ежегодно.

Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил, что, несмотря на сложный для алюминиевой отрасли 2019 год, для компании РУСАЛ он прошёл под знаком реализации уникальных инициатив в области экологии и устойчивого развития и повышения эффективности.

— Будущее алюминиевой отрасли и мировой промышленности — за "зелёными" технологиями, именно они, наряду с общей декарбонизацией экономики, уже являются определяющими факторами в оценке конкурентных преимуществ каждого производителя. Тот факт, что усилия РУСАЛа в этом направлении получают поддержку экспертного и отраслевого сообщества, а спрос среди наших клиентов на продукцию под экобрендом ALLOW поступательно растет, подтверждает правильность выбранной нами стратегии, — резюмировал итоги года Никитин.