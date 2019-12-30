РУСАЛ определил топ-5 событий 2019 года

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

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Несмотря на макроэкономическую нестабильность, РУСАЛ реализовал все запланированные проекты, важнейшие из которых направлены на повышение экологической эффективности и минимизацию "углеродного следа" выпускаемой продукции.

РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже — RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, определил ключевые события и достижения компании по итогам 2019 года.

Богучанский завод

В марте РУСАЛ и партнёр компании ПАО "РусГидро" запустили в промышленную эксплуатацию первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в составе Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО).

<p>Фото © shutterstock</p>

На сегодняшний день это самый экологичный алюминиевый завод, построенный в современной истории России, наряду с Хакасским алюминиевым заводом и строящимся заводом в Тайшете, в который компания продолжает инвестировать собственные средства. В рамках проекта БЭМО создано в целом около 10 тысяч рабочих мест, а построенная при реализации проекта инфраструктура является мощной базой для развития промышленности Красноярского края.

Восстановление лесов

<p>Фото © shutterstock</p>

В рамках комплексной программы по сокращению "углеродного следа" РУСАЛ реализовал крупнейший в России проект по восстановлению и защите лесов. В Красноярском крае и Иркутской области на средства компании было высажено более миллиона деревьев и организована авиалесоохрана на площади более 500 тысяч га Нижне-Енисейского лесничества. Эта инициатива является очередным шагом по достижению целей климатической стратегии РУСАЛа в области поглощения парниковых газов, наряду с увеличением доли низкоуглеродной продукции под собственным брендом ALLOW в портфеле продаж.

Совместный проект

В 2019 году РУСАЛ и американский холдинг Braidy Industries заключили эксклюзивный договор о намерениях для реализации совместного проекта по строительству прокатного завода мощностью 500 000 тонн ленты горячего проката и 300 000 тонн готовой продукции холодного проката в год. РУСАЛ будет поставлять алюминий (как в плоских слитках, так и первичный металл) для нового предприятия в Америке с Тайшетского алюминиевого завода, строительство которого сейчас ведётся в Сибири с применением самых современных технологий в алюминиевой отрасли.

Соответствие мировым стандартам

<p>Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Управляющая компания РУСАЛ и три производственные площадки, включая бокситовый рудник, глиноземный завод и алюминиевый завод, успешно прошли сертификацию по стандартам Aluminium Stewardship Initiative (ASI): Performance Standard и Chain of Custody Standard. Инициатива по ответственному управлению в области производства алюминия ASI является глобальной добровольной инициативой в области устойчивого развития в отношении всей производственно-сбытовой цепочки алюминия. Компания планирует продолжить сертификацию своих предприятий в 2020 году. Стандарты ASI охватывают все ключевые аспекты устойчивого развития и способствуют повышению открытости во взаимодействии с клиентами и всеми заинтересованными сторонами в алюминиевой отрасли.

Первые на российском рынке

РУСАЛ стал первой компанией на российском рынке, заключившей синдицированную сделку предэкспортного финансирования, привязанную к показателям устойчивого развития, на сумму свыше одного миллиарда долларов США. Величина маржи по кредиту может меняться в зависимости от выполнения компанией ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития (KPI). Ключевые показатели связаны с воздействием на окружающую среду и устойчивым развитием компании, а также включают увеличение объёма продаж алюминия ALLOW — алюминия РУСАЛа с низким "углеродным следом", для производства которого используется гидроэнергетика. В KPI также входят снижение "углеродного следа" и выбросов фторидов. Оценка выполнения показателей и верификация независимой специализированной компанией будут проходить ежегодно.

<p>Фото © ТАСС / Vladislav Shatilo</p>

Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил, что, несмотря на сложный для алюминиевой отрасли 2019 год, для компании РУСАЛ он прошёл под знаком реализации уникальных инициатив в области экологии и устойчивого развития и повышения эффективности.

Будущее алюминиевой отрасли и мировой промышленности — за "зелёными" технологиями, именно они, наряду с общей декарбонизацией экономики, уже являются определяющими факторами в оценке конкурентных преимуществ каждого производителя. Тот факт, что усилия РУСАЛа в этом направлении получают поддержку экспертного и отраслевого сообщества, а спрос среди наших клиентов на продукцию под экобрендом ALLOW поступательно растет, подтверждает правильность выбранной нами стратегии, — резюмировал итоги года Никитин.

Автор:
АЛ
Александр Леонтьев
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