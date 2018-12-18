Стратегия удачи. Как выиграть миллиард в Новый год

Первого января наступающего года в лотерее "Русское лото" гарантированно будет разыгран главный приз праздничного тиража — один миллиард рублей. Обладателем поистине колоссальной суммы станет один человек, или её разделят несколько победителей.

Во время праздничного тиража, который будет транслироваться на федеральном канале, каждый, кто купил билеты на исторический тираж, получит уникальную возможность стать новым лотерейным рекордсменом страны. Но как поймать удачу за хвост и оказаться в первых рядах претендентов на победу? Попробуем узнать, какими методами пользуются наши соотечественники, выбирая счастливый билет из миллионов других.

Продавец со счастливой рукой

Новость о баснословном суперпризе уже давно стала достоянием общественности. Кто-то узнал о праздничном розыгрыше из рекламы по ТВ, кто-то из газет и Интернета, а кому-то известие принесли друзья и знакомые. Сегодня за билетами "Русского лото" на почте, в салонах связи и лотерейных киосках, расположенных в самых разных уголках страны, выстраиваются очереди. Продавцы лотерейных билетов с удовольствием подсказывают различные стратегии выбора счастливого билета. К их мнению прислушиваются и давние поклонники лотерей, и покупатели первого в жизни билета.

Новичок в лотерейном деле Наталья решила посетить столичные центры продаж "Столото" — крупнейшего распространителя лотерей в стране. Она из первых уст узнала обо всех правилах подбора заветного билетика и заодно стала участником грандиозного тиража "Русского лото", в котором 1 января 2019 года будет разыгран миллиард рублей.

Первым на её пути оказался лотерейный киоск "Столото", расположенный в ТЦ "Глобал молл" у метро Автозаводская. В специализированных точках продаж билетов особенно чувствуется, что лотерея — это народное увлечение, к прилавку постоянно подходят покупатели. Вот и Наталья сразу отправилась к продавцам "удачи", расположившимся за брендированной стойкой. С красивых стендов гостью манили билеты самых разных лотерей: "Гослото", "Жилищной лотереи", "Золотой подковы", "Рапидо" и многих других. Но ей предстояло выбрать билет именно "Русского лото", и для начала неопытная участница новогоднего тиража решила прибегнуть к помощи встретившей её продавца Марины Будимировны:

— Хотела купить у вас билет. Может, у вас счастливая рука, и вы поможете мне выиграть свой миллиард в Новый год?

Марина Будимировна с готовностью откликается:

— Обязательно помогу, вот этот билетик принесёт вам счастье и удачу.

Она с радостью протянула один из пачки, нисколько не удивляясь просьбе. Видно, что продавцу очень хочется поучаствовать в судьбоносном выборе. Да и кто, как не она, наиболее близок к магии госпожи Удачи?

— У меня правда счастливая рука, — широко улыбаясь, рассказывает Марина Будимировна. — Очень часто я даю билеты участникам, а потом они приходят и говорят: "Спасибо, выигрыш есть!". Только у меня просьба: вы обязательно зайдите после розыгрыша и скажите мне, принесла я вам удачу или нет.

Наталья радостно кивает и расплачивается. Цена одного билета, а значит и возможности испытать удачу — всего 150 рублей.

Секрет в нумерологии

Следующая точка у метро "Текстильщики". Здесь Наталью встречает продавец Нели, которая, кажется, знает о лотереях всё.

— Как выиграть миллиард на Новый год, возможно, вы мне поможете открыть секрет? — обращается к ней Наталья.

Нели такими вопросами не смутить, у неё в запасе есть свои истории из жизни.

— Многим помогает нумерология, — делится продавец. — Например, кому-то определённые числа в билете рекомендует астролог или нумеролог. А у кого-то есть свои счастливые даты или номера. Один из билетов, который я продала, выиграл прошлой осенью 156,9 миллиона. Покупатель прямо здесь выбрал свои числа и, конечно, выиграл!

— Такие истории вдохновляют, постараюсь и я найти свою удачу, — Наталья воодушевлённо начинает перебирать билеты и достаёт из пачки билет с числом 5.

— Вот моё счастливое число, возьму его! — радуется девушка. По её признанию, пятёрка давно стала для неё судьбоносной, а даты с этой цифрой зачастую оказываются знаменательными.

Первый или последний билет окажется счастливым?

Следующим местом остановки стал магазин "Перекрёсток", где также разместилась точка продаж государственных лотерей. За прилавком нашу героиню встречает продавец Александр Викторович, вежливо предлагающий покупателям свою помощь в непростом выборе.

— Вот билеты "Русского лото", среди них — обязательно есть ваш счастливый, — говорит Александр Викторович.

— Поможете мне разработать свою стратегию удачи и выиграть миллиард? — просит помощи Наталья.

Продавец тут же выкладывает популярный рецепт:

— Стратегии могут быть разные. Но обычно люди следуют определённой тактике, вытягивая билет из пачки: он может быть первый или последний. А кто-то вытягивает из середины, веря в случайный выбор провидения.

Наталья, немного подумав, вырабатывает свою схему:

— Сейчас отложу сверху четыре билета, а пятый будет мой!

— Почему нет? Отличный подход, оригинальный, — хвалит продавец Александр Викторович. Наталья совершает нужную манипуляцию, расплачивается и благодарит участливого сотрудника "Столото". Выйдя из магазина, она решает напоследок обзавестись ещё одним билетом — а вдруг именно он даст шанс войти в историю самого запоминающегося тиража современной России?

Довериться интуиции

Искать счастливый билет Наталья направилась в лотерейный центр "Столото", расположенный на Волгоградском проспекте. Лотерейный центр открылся в 2017 году, с тех пор здесь всегда многолюдно. Царящая атмосфера праздника способствует притоку посетителей — кругом плазменные панели с трансляцией тиражей, красочная реклама. Здесь всегда можно узнать актуальную информацию о предстоящих событиях, приобрести билеты тиражных и моментальных лотерей, получить выигрыши.

Наталью встречает продавец Евгения, которая глазом профессионала распознаёт в ней посетителя-новичка.

— Вы находитесь в уникальнейшем месте, это единственный лотерейный центр в России, — начинает мини-экскурсию Евгения и мигом заряжает гостью оптимизмом. — Здесь масса положительной энергии, к нам постоянно приходит много людей, которые затем оформляют в центре свой выигрыш. Так, здесь недавно был мужчина, который выиграл четыре миллиона рублей!

— А много ему пришлось купить билетов? — интересуется Наталья.

— Нет, он приобрёл всего один.

— То есть количество попыток не имеет значения для удачи? — не унимается Наталья.

— Конечно, нет!

Евгения протягивает пачку и подсказывает:

— Пожалуйста, прочувствуйте свою интуицию и найдите свой счастливый билет. Вы знаете, что в новогоднем тираже будет разыгран не только миллиард, но и от 100 призов по миллиону рублей, а также множество других денежных призов. Так что шансы стать победителем действительно велики.

— Сейчас постараюсь визуализировать выигрыш. Вот мой билет! И я возьму только один.

— Удачи, выигрывайте свой миллиард! — напутствует ей вслед продавец Евгения.

Теперь Наталья знает как минимум четыре наиболее популярные стратегии выбора счастливого билета. Станет ли девушка первым в России миллиардером, будет известно меньше чем через месяц. А если и вы мечтаете попасть в число обладателей ценных призов самого громкого розыгрыша страны, то дерзайте, время на осуществление мечты ещё есть. Билеты уже в продаже на почте, в салонах связи, лотерейных киосках и на сайте stoloto.ru. И не забудьте про наши подсказки!

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