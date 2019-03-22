"На радостях сыграли свадьбу! Спасибо "Русскому лото". Отзывы реальных людей

Как выигрыш в лотерею меняет жизнь? Людмила и Игорь из Кемеровской области могут с лёгкостью ответить на этот вопрос. Благодаря февральскому тиражу "Русского лото" они не только стали миллионерами, но и сыграли свадьбу после нескольких лет совместной жизни. Реальные победители с удовольствием поделились своей историей.

Отзыв о лотерее: "Это удивительное везение!"

В семье Четверговых за лотерейные билеты отвечает Людмила — именно она покупает их перед тиражами. Женщина выигрывала несколько раз суммы чуть больше 100 рублей и мечтала стать обладательницей миллиона.

Её желание исполнил Игорь. На День святого Валентина он подарил любимой женщине несколько билетов "Русского лото".

— Мой муж никогда не воспринимал 14 февраля как праздник. Мне было даже обидно, что он никогда не поздравляет меня с Днём всех влюблённых. А в этот раз не только вспомнил про него, но и пришёл с подарком, — рассказывает женщина.

В воскресенье Игорь и Людмила вместе с дочерью Анастасией собрались у телеэкрана, чтобы посмотреть трансляцию розыгрыша и проверить лотерейные билеты. Вся семья с замиранием сердца следила за тем, какие бочонки достаёт из мешка ведущий Михаил Борисов. Первый же билет оказался выигрышным. Счастливчики выиграли квартиру стоимостью 1 000 000 рублей.

— Это было удивительное везение. Игорь впервые в жизни купил лотерейный билет, и сразу такая удача. Подарок на 14 февраля получился лучше, чем я могла ожидать, — делится в отзыве о "Русском лото" Людмила.

Супруги сначала не поверили в свою победу. Позвонили на горячую линию "Столото" и проверили билет по его номеру на официальном сайте. Ошибки быть не могло, победители действительно выиграли крупный приз.

— Мы и наши знакомые раньше выигрывали небольшие суммы. А тут сразу миллион! Конечно, были удивлены. Теперь День святого Валентина для нас особенный праздник, мы будем отмечать его каждый год, — говорит Людмила.

Выигрыш стал настоящим потрясением для всей семьи. Победа показалась Игорю знаком свыше, и он сделал своей любимой предложение. Теперь чета Четверговых официально муж и жена.

"Русское лото" изменило жизнь

Людмила считает, что выигрыш — это настоящий подарок судьбы. Приз они решили взять в денежном эквиваленте, чтобы осуществить давние мечты и забыть о долгах.

— Мы распрощались с кредитами и теперь можем позволить себе больше денег тратить на отдых и путешествия. Сделали хороший ремонт в своём доме и купили машину, — говорит победитель.

Вытянув счастливый лотерейный билет, семья Четверговых смогла осуществить одну свою мечту — посетить Горный Алтай. Он давно привлекал семью красивой природой, чистым воздухом и хорошими горнолыжными склонами. Людмила с детства катается на лыжах, поэтому очень хотела, чтобы дочь тоже попробовала себя в этом спорте. Девушка впервые оказалась на горнолыжной трассе, когда принимала участие в съёмках телевизионного сюжета "Жизнь после выигрыша".

Как выиграть миллионы в "Русском лото"? Отзывы реальных людей

Четверговы продолжают испытывать лотерейную удачу. Семья каждое воскресенье встречается у телеэкрана, чтобы вместе смотреть трансляцию очередного тиража "Русского лото". Победители мечтают ещё раз выиграть крупную сумму.

— Миллион или даже побольше — о такой сумме мы сейчас мечтаем. Если нам ещё раз повезёт, сможем купить дом просторнее, — мечтает женщина.

Желание выиграть больше миллиона рублей в "Русском лото" у победителей небезосновательное. Например, 1 января в прямом эфире телеканала НТВ был разыгран миллиард рублей. Эту сумму разделили между собой два жителя из Санкт-Петербурга и Свердловской области. По итогам 1264-го тиража каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей.

Победители рассказали, как потратят многомиллионную сумму. Так, семья Мирошниченко из Екатеринбурга в первую очередь планирует выплатить ипотеку. Также супруги помогут родственникам и подумают о благотворительности и зарубежных путешествиях. А пенсионеры Догоровы из Санкт-Петербурга для начала хотят поменять квартиру, так как сейчас живут в старом доме. Часть выигрыша они пожертвуют в детский дом.

По статистике государственных лотерей, эти мультимиллионеры заняли вторую строчку в топ-5 лотерейных победителей. В конце 2017 года чуть большая сумма в 506 млн рублей досталась участнице 1204 тиража "Русского лото", 63-летней пенсионерке Наталье Власовой из Воронежской области.

Кстати, в этом году "Русское лото" празднует юбилей — 25 лет. Четверть века любимая многими лотерея радует участников выигрышами. Истории победителей опубликованы на официальном сайте "Столото". Они доказывают, что выиграть может каждый. Счастливчики отмечают: главное — купить билет и верить в удачу.