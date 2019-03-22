"На радостях сыграли свадьбу! Спасибо "Русскому лото". Отзывы реальных людей

"На радостях сыграли свадьбу! Спасибо "Русскому лото". Отзывы реальных людей

Фото: Пресс-служба © Столото

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Как выигрыш в лотерею меняет жизнь? Людмила и Игорь из Кемеровской области могут с лёгкостью ответить на этот вопрос. Благодаря февральскому тиражу "Русского лото" они не только стали миллионерами, но и сыграли свадьбу после нескольких лет совместной жизни. Реальные победители с удовольствием поделились своей историей.

Отзыв о лотерее: "Это удивительное везение!"

В семье Четверговых за лотерейные билеты отвечает Людмила — именно она покупает их перед тиражами. Женщина выигрывала несколько раз суммы чуть больше 100 рублей и мечтала стать обладательницей миллиона.

Её желание исполнил Игорь. На День святого Валентина он подарил любимой женщине несколько билетов "Русского лото".

Мой муж никогда не воспринимал 14 февраля как праздник. Мне было даже обидно, что он никогда не поздравляет меня с Днём всех влюблённых. А в этот раз не только вспомнил про него, но и пришёл с подарком, — рассказывает женщина.

В воскресенье Игорь и Людмила вместе с дочерью Анастасией собрались у телеэкрана, чтобы посмотреть трансляцию розыгрыша и проверить лотерейные билеты. Вся семья с замиранием сердца следила за тем, какие бочонки достаёт из мешка ведущий Михаил Борисов. Первый же билет оказался выигрышным. Счастливчики выиграли квартиру стоимостью 1 000 000 рублей.

<p>Людмила Четвергова с дочерью</p><p>Фото: Пресс-служба © Столото</p>

Это было удивительное везение. Игорь впервые в жизни купил лотерейный билет, и сразу такая удача. Подарок на 14 февраля получился лучше, чем я могла ожидать, — делится в отзыве о "Русском лото" Людмила.

Супруги сначала не поверили в свою победу. Позвонили на горячую линию "Столото" и проверили билет по его номеру на официальном сайте. Ошибки быть не могло, победители действительно выиграли крупный приз.

Мы и наши знакомые раньше выигрывали небольшие суммы. А тут сразу миллион! Конечно, были удивлены. Теперь День святого Валентина для нас особенный праздник, мы будем отмечать его каждый год, говорит Людмила.

Выигрыш стал настоящим потрясением для всей семьи. Победа показалась Игорю знаком свыше, и он сделал своей любимой предложение. Теперь чета Четверговых официально муж и жена.

"Русское лото" изменило жизнь

Людмила считает, что выигрыш — это настоящий подарок судьбы. Приз они решили взять в денежном эквиваленте, чтобы осуществить давние мечты и забыть о долгах.

<p>Фото: Пресс-служба © Столото</p>

Мы распрощались с кредитами и теперь можем позволить себе больше денег тратить на отдых и путешествия. Сделали хороший ремонт в своём доме и купили машину,говорит победитель.

Вытянув счастливый лотерейный билет, семья Четверговых смогла осуществить одну свою мечту — посетить Горный Алтай. Он давно привлекал семью красивой природой, чистым воздухом и хорошими горнолыжными склонами. Людмила с детства катается на лыжах, поэтому очень хотела, чтобы дочь тоже попробовала себя в этом спорте. Девушка впервые оказалась на горнолыжной трассе, когда принимала участие в съёмках телевизионного сюжета "Жизнь после выигрыша".

<p>Фото: Пресс-служба © Столото</p>

Как выиграть миллионы в "Русском лото"? Отзывы реальных людей

Четверговы продолжают испытывать лотерейную удачу. Семья каждое воскресенье встречается у телеэкрана, чтобы вместе смотреть трансляцию очередного тиража "Русского лото". Победители мечтают ещё раз выиграть крупную сумму.

Миллион или даже побольше — о такой сумме мы сейчас мечтаем. Если нам ещё раз повезёт, сможем купить дом просторнее, — мечтает женщина.

<p>Фото: Пресс-служба © Столото</p>

Желание выиграть больше миллиона рублей в "Русском лото" у победителей небезосновательное. Например, 1 января в прямом эфире телеканала НТВ был разыгран миллиард рублей. Эту сумму разделили между собой два жителя из Санкт-Петербурга и Свердловской области. По итогам 1264-го тиража каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей.

Победители рассказали, как потратят многомиллионную сумму. Так, семья Мирошниченко из Екатеринбурга в первую очередь планирует выплатить ипотеку. Также супруги помогут родственникам и подумают о благотворительности и зарубежных путешествиях. А пенсионеры Догоровы из Санкт-Петербурга для начала хотят поменять квартиру, так как сейчас живут в старом доме. Часть выигрыша они пожертвуют в детский дом.

По статистике государственных лотерей, эти мультимиллионеры заняли вторую строчку в топ-5 лотерейных победителей. В конце 2017 года чуть большая сумма в 506 млн рублей досталась участнице 1204 тиража "Русского лото", 63-летней пенсионерке Наталье Власовой из Воронежской области.

Кстати, в этом году "Русское лото" празднует юбилей — 25 лет. Четверть века любимая многими лотерея радует участников выигрышами. Истории победителей опубликованы на официальном сайте "Столото". Они доказывают, что выиграть может каждый. Счастливчики отмечают: главное — купить билет и верить в удачу.

Автор:
АБ
Алексей Берковиц
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