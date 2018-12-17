Прицельное облучение. Двухлетнюю Машу спасёт протонная терапия

Маше Залесовой всего два года, и с ней приключилась беда. После рождения девочки родители заметили, что она наклоняет голову вправо. Врачи решили: это родовая травма, ведь многочисленные исследования не выявили патологий. Но Маше становилось всё хуже, и вскоре выяснилось: у малышки опухоль.

Девочке провели операцию, однако полностью удалить новообразование врачи не смогли из-за угрозы повредить мозг. Маленькой пациентке рекомендовали протонную терапию: в отличие от лучевой, она будет воздействовать только на область опухоли, не задевая окружающих тканей. На лечение требуется большая сумма — 2 556 531 рубль. Родители оплатить лечение не могут. К тому же в семье есть ещё один малыш — Гриша, брат-двойняшка Маши, у которого с рождения порок сердца.

Как можно помочь Маше? Отправьте СМС со словом "Жизнь" на номер 5542. Стоимость одного сообщения — 100 рублей. Дополнительная информация представлена на сайте Русфонда.