Рыбак вытащил из океана фарфоровую куклу, но пришёл в ужас, когда она заплакала

Гас Хатт рыбачил на пляже Матата, Новая Зеландия, когда увидел в воде куклу, которую решил вытащить. Но когда он выловил находку из воды, та запищала и оказалась настоящим ребёнком. 18-месячный мальчик сбежал из палатки родителей, пишет The Sun.

Гас рассказал, что обычно рыбачит в другом месте неподалёку, но в этот день решил сменить локацию. И тем самым спас жизнь попавшему в беду малышу. Сначала он принял его за куклу — ребёнок был неподвижен и не подавал признаков жизни. Даже когда мужчина его схватил, он не сразу понял, в чём дело.

Когда он проплывал мимо, я думал, что это просто кукла. Я потянулся и схватил его за руку, но даже тогда всё ещё думал, что это просто кукла Гас Хатт

Только когда малыш захныкал, рыбак осознал, что перед ним настоящий живой мальчик. Гас сообщил о происшествии руководству лагеря отдыха, и его жена Сью побежала разыскивать родителей малыша.

Его лицо было словно из фарфора, его обрамляли короткие мокрые волосы. Но потом он запищал, и я подумал: "Боже, это живой ребёнок"! Гас Хатт, рыбак

Мама малыша Джессика Уайт была в шоке, когда её разбудили, чтобы сообщить страшную новость. Сначала женщина даже подумала, что это злая шутка. Но потом в ужасе побежала к малышу, который был холодным и с фиолетовой кожей. Мать не давала ему уснуть до прибытия медиков, которым удалось спасти ребёнка. Она сердечно поблагодарила Гаса за спасение сына.

Это было ужасно, но он дышал, он был жив. Боже, было удивительно снова его видеть. Я крепко его обняла Джессика Уайт, мать

Родители предполагают, что малыша разбудил шум волн, потому что в столь ранний час он обычно спал, пишет stuff.co.nz. Мальчик на рассвете выбрался из палатки и побежал к океану.