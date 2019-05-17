Рыбак поймал монстра-осьминога, но даже это не стало его самой страшной находкой

Казалось бы, один факт поимки такого морского монстра воодушевит всякого любителя рыбалки, но только не Джоша Перкеса. Этот парень вытаскивал из воды вещи куда похуже, страннее и зубастее, пишет Daily Mail.

33-летний Джош живёт и работает в маленьком рыбацком городке Бриксхем, Англия. Парень является потомственным рыбаком — в пятом поколении — поэтому всю свою жизнь он провёл в море. Оказывается, там можно найти довольно странные вещи, и той частоте, с которой Джош вылавливает из воды чудищ, любые рыбаки только завидуют, а пользователи Сети ужасаются.

В этот раз парень поймал огромного североатлантического осьминога. В спокойном состоянии его щупальца составляли длину полтора метра, а это значит, что в движении они растягивались до трёх. Его размеры легко оценить по фото в сравнении с самим Джошем, рост которого составляет около 190 сантиметров.

До этого Джош уже хвалился треской, которая весила семь килограммов, и 80-летней рыбой тюрбо на 15 килограммов. И будто бы простому удильщику было недостаточно — парень отыскал на дне морском эту страхолюдину размером с него самого.

На фото осьминога в инстаграме рыбака обратил внимание начальник порта Бриксхема. Он передал новость дальше, и вот уже Джоша на берегу встречает целая делегация, которая потом отвезла чудо-осьминога в Лондон как ценный экспонат.

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