Капитан выбросил проклятое кольцо вместе с рыбой, но оно настигло его снова

Капитан Джейсон Роуз решил распрощаться с обручальным кольцом, которое отравляло ему жизнь четыре года после развода. Но оказалось, что это не так просто.

Роуз был в браке почти десять лет, в течение которых жена пилила его из-за пристрастия к рыбной ловле, пишет Chicago Sun Times. Но мужчина не собирался так просто отказываться от любимого дела. В итоге с работой он не расстался, а с женой — да. Но даже это не спасло его от неудач.

Тогда он решил особым образом избавиться от обручального кольца, которое считал источником бед. Варианты просто выкинуть его или продать Джейсону не подходили. Он придумал прикрепить его к рыбе и выпустить в озеро Мичиган, США, длина которого около 500 км. По словам рыбака, его жизнь заметно улучшилась после того, как он освободился от украшения.

Я убеждён, что кольцо проклято. Моя жизнь просто засияла новыми красками, когда я от него избавился Джейсон Роуз

Но у судьбы были свои планы и отменное чувство юмора. Спустя семь недель эту форель выловили рыбаки, плывшие на судне "Серый лев II". Находка их просто поразила, в "Твиттере" они написали: "Кто-то прикрепил своё обручальное кольцо к этой рыбе, и мы её выловили. Интересно, что за этим стоит — развод или смерть? Но история просто потрясающая". Вскоре им удалось отыскать Роуза и узнать правду. Рыбаки пошутили, что собираются отослать находку владельцу без обратного адреса. Ведь их судно начало барахлить, когда они выловили "проклятое кольцо".