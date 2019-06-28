Капитан выбросил проклятое кольцо вместе с рыбой, но оно настигло его снова

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Фото © Twitter / Chicago News Wire

Капитан Джейсон Роуз решил распрощаться с обручальным кольцом, которое отравляло ему жизнь четыре года после развода. Но оказалось, что это не так просто.

Роуз был в браке почти десять лет, в течение которых жена пилила его из-за пристрастия к рыбной ловле, пишет Chicago Sun Times. Но мужчина не собирался так просто отказываться от любимого дела. В итоге с работой он не расстался, а с женой — да. Но даже это не спасло его от неудач.

<p>Джейсон Роуз надевает кольцо на рыбу. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WireChicago" target="_blank">Chicago News Wire</a></p>

Тогда он решил особым образом избавиться от обручального кольца, которое считал источником бед. Варианты просто выкинуть его или продать Джейсону не подходили. Он придумал прикрепить его к рыбе и выпустить в озеро Мичиган, США, длина которого около 500 км. По словам рыбака, его жизнь заметно улучшилась после того, как он освободился от украшения.

Я убеждён, что кольцо проклято. Моя жизнь просто засияла новыми красками, когда я от него избавился

Джейсон Роуз

<p>Снимки рыбаков, которые поймали форель. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/SUIllinois" target="_blank">SUIllinois</a></p>

Но у судьбы были свои планы и отменное чувство юмора. Спустя семь недель эту форель выловили рыбаки, плывшие на судне "Серый лев II". Находка их просто поразила, в "Твиттере" они написали: "Кто-то прикрепил своё обручальное кольцо к этой рыбе, и мы её выловили. Интересно, что за этим стоит — развод или смерть? Но история просто потрясающая". Вскоре им удалось отыскать Роуза и узнать правду. Рыбаки пошутили, что собираются отослать находку владельцу без обратного адреса. Ведь их судно начало барахлить, когда они выловили "проклятое кольцо".

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