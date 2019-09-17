Рыбак не мог поверить своим глазам, когда выловил "пришельца" с глубины 800 м

Многие представители сильной половины человечества любят рыбачить. Но, оказывается, не всегда бывают готовы к улову.

19-летний норвежец Оскар Лундал рыбачил неподалёку от острова Аннёйа и рассчитывал выловить палтуса. Но ему попалось кое-что поинтереснее. Парень вытащил на борт существо с огромными глазами, которое одновременно было похоже на динозавра и пришельца, пишет Ladbible.

Это было довольно удивительно, я никогда не видел ничего подобного раньше. Оно выглядело странно и было похоже на динозавра Оскар Лундал

Оскар сначала был просто потрясён, ведь он никогда не встречал ничего подобного, пишет The Sun. "Монстра" ему пришлось тянуть с глубины 800 метров, что заняло около получаса, и на воздух тот попал уже мёртвым. И тогда ясность внесли бывалые коллеги юного рыбака.

Странной находкой оказалась рыба Chimaeras Monstrosa Linnaeus — европейская химера. Она является дальней родственницей акулы, но безопасна для человека. Живёт, как правило, на большой глубине и довольно редко попадается человеку. Оскар оказался среди этих "счастливчиков". И, когда пришёл в себя, решил не упускать возможности попробовать такого морского жителя на вкус, пожарив на масле.

Несмотря на страшную внешность, рыба была действительно вкусной. Немного похожа на треску, только вкуснее Оскар Лундал

Капитан выбросил проклятое кольцо вместе с рыбой, но оно настигло его снова