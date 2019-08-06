Все парни мечтают об этой девушке, а причина проста — её необычное хобби

23-летняя Ханна Баррон из Алабамы (США) сразу решила, что привычные девчачьи забавы не для неё. Вышивают, пекут пироги и рисуют пусть другие, а Ханна займётся куда более серьёзными вещами.

Свои 532 тыс. подписчиков в "Инстаграме" девушка заработала потом и кровью — в прямом смысле. В своё свободное время Ханна предпочитает охотиться и заниматься нудлингом — ловлей рыбы голыми руками (чаще всего сомов). Такие приключения зачастую заканчиваются укусами и разодранными руками, но девушка не жалуется, пишет The Mirror.

Каждый раз счастливая Ханна позирует со своей законной добычей и широко улыбается. И есть чему — улов девушки всегда выходит поразительным. Парни со всего мира слетаются на фото девушки, словно пчёлы на мёд, ведь впечатляющей на фото получается не только добыча, но и фигура Ханны.

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Такая рыбалка и вправду не для слабых духом. Пусть у сомов и нет зубов, они довольно крепко сжимают челюсти на своей добыче. Ханна терпеливо ждёт, пока рыба не клюнет, а потом тянет на себя эту махину. Как призналась девушка, она не всегда оставляет улов, ведь рыбалка для неё — хобби. Поэтому время от времени Ханна отпускает рыбу обратно в реку, но только после эпичного фото.

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