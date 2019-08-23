Супруги поймали рыбу, жуткая мутация которой вызвала множество теорий в Facebook

Фотографии чудища "со дна морского", пойманного двумя рыбаками из США, быстро стали вирусными.

Дебби Геддес из Платтсбурга, США, вместе с мужем рыбачила на озере Шамплейн на границе США и Канады. Улов оказался впечатляющим. И дело не в количестве пойманной рыбы. У одного экземпляра была страшная мутация.

Журналистам Дебби рассказала, что, когда рыба клюнула, ей пришлось потрудиться вытащить её из воды: она была тяжелее, чем обычно, — сообщает Daily Star. Но крупные особи встречаются часто, а вот со множеством ртов нужно ещё поискать.

Когда мы всё-таки затащили рыбу в лодку, я не могла поверить в то, что увидела! Дебби Геддес

Дебби и её муж сделали несколько снимков с добычей и выпустили её обратно в озеро. Когда фотографии опубликовали в "Фейсбуке", они стали вирусными, собирая в комментариях людей, спешащих поделиться своими предположениями, что же произошло с рыбой.

Некоторые считают, причиной послужило загрязнение озера, другие же предположили, что аномалия была вызвана травмой. Вполне возможно, рыбу уже кто-то ловил и неаккуратно снял крючок.

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