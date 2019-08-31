Девушка, которая украсит собой любую рыбалку, да ещё и приумножит улов: 10 фото

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Фото © Instagram/emilysriemer

24-летняя Эмили Ример из Флориды, США, не просто красивая девушка, но и успешная виолончелистка, а также капитан собственного судна! Мимо такой талантливой красотки способен пройти не каждый, что и подтверждают почти 160 тыс. подписчиков в "Инстаграме".

Ходить под парусом Эмили научилась ещё в школе и сразу полюбила открытое море. А чем ещё можно заняться в воде, как не рыбалкой?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emilysriemer/" target="_blank"><strong>emilysriemer</strong></a></p>

Необычное для любой девушки хобби быстро превратилось в работу — Эмили получила несколько профильных наград и сейчас состоит в рыболовной команде

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emilysriemer/" target="_blank"><strong>emilysriemer</strong></a></p>

Несмотря на постоянные улыбки на фото, девушке такой улов даётся нелегко — однажды она серьёзно пострадала, не совладав с рыбой. Даже шрам остался

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emilysriemer/" target="_blank"><strong>emilysriemer</strong></a></p>

На все нападки по поводу купальников Эмили отвечает, что бикини — очень практичная одежда, ведь в нём менее жарко и он быстро сохнет от морской воды

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emilysriemer/" target="_blank"><strong>emilysriemer</strong></a></p>

Также в свободное от рыбалки время девушка играет на виолончели в престижных "Карнеги-холле" и "Линкольн-центре", пишет Daily Mail

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emilysriemer/" target="_blank"><strong>emilysriemer</strong></a></p>

Все парни мечтают об этой девушке, а причина проста — её необычное хобби

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