Девушка, которая украсит собой любую рыбалку, да ещё и приумножит улов: 10 фото

24-летняя Эмили Ример из Флориды, США, не просто красивая девушка, но и успешная виолончелистка, а также капитан собственного судна! Мимо такой талантливой красотки способен пройти не каждый, что и подтверждают почти 160 тыс. подписчиков в "Инстаграме".

Ходить под парусом Эмили научилась ещё в школе и сразу полюбила открытое море. А чем ещё можно заняться в воде, как не рыбалкой?

Необычное для любой девушки хобби быстро превратилось в работу — Эмили получила несколько профильных наград и сейчас состоит в рыболовной команде

Несмотря на постоянные улыбки на фото, девушке такой улов даётся нелегко — однажды она серьёзно пострадала, не совладав с рыбой. Даже шрам остался

На все нападки по поводу купальников Эмили отвечает, что бикини — очень практичная одежда, ведь в нём менее жарко и он быстро сохнет от морской воды

Также в свободное от рыбалки время девушка играет на виолончели в престижных "Карнеги-холле" и "Линкольн-центре", пишет Daily Mail

Все парни мечтают об этой девушке, а причина проста — её необычное хобби