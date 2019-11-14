В Якутии рыбакам так повезло с уловом, что пришлось вывозить на тракторе — видео

На три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течёт вода и как якутские рыбаки грузят тысячи карасей ковшом. Всем любителям охоты и рыбалки это видео рекомендовано к просмотру.

Сейчас середина ноября, а значит, в Якутии настало время последней рыбалки на карася. Обычно удачный улов помогает всей деревне пережить зиму, поэтому радость рыбаков всегда понятна. Но в этот раз причин для ликования заметно прибавилось, пишет инстаграм-аккаунт "Охота и рыбалка в Якутии".

В селе Хадаар Республики Саха местные рыбаки устроили традиционную рыбалку на карася. Но такого успешного улова никто не ожидал — пришлось пригнать трактор, ведь лопатами мужчины в этот раз не справились бы. Добычу, как заведено, поделят на всех жителей деревни, и в эту зиму никто голодным не останется.

Рыбаки пришли в ужас, вытянув с уловом огромную акулу, которая весила тонну