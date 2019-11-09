"$10 тыс. за "Мисс Россия". Менеджеры "рынка шкур" раскрыли секреты бизнеса

Тяга к роскошной жизни и желание найти богатого мужа или просто спонсора часто толкают красивых женщин на блогер-тревелство, а проще — проституцию. Один из менеджеров, подбирающий для обеспеченных клиентов элитных жриц любви, рассказал о том, как устроен пресловутый "рынок шкур".

Долгое время встречу с Алексеем (настоящее имя мы раскрывать не будем) не удавалось организовать по самым разным причинам. Главная из них — скрытность продавца "лохматого золота". Алексей утверждает, что его анонимность перед клиентами и "товаром" — главная гарантия спокойной жизни и стабильного заработка без всяких проблем.

Кто идёт работать в эскорт?

Менеджер биржи "элитных шкур" рассказал о том, что в большинстве своём эскортом в Москве и Петербурге занимаются приезжие, главная цель которых — безбедная жизнь и удачное замужество. Коренные москвички, как отмечает Алексей, эскортом, или, правильнее сказать, элитной проституцией занимаются редко.

По словам Алексея, девушки обычно идут в эскорт не только ради быстрого заработка и путешествий, но и чтобы не работать. Одни тратят деньги на походы в бутики, другие вкладываются в свою внешность и фигуру, третьи помогают своим семьям в регионах.

Весь мир открыт

География элитного эскорта и проституции, кстати, расширяется каждый день. По словам Алексея, сейчас этот бизнес набирает обороты, он уже повсюду: даже в небольших городах можно легко найти "девочку на ночь" с яркой внешностью, хорошим воспитанием и знанием иностранного языка. Стоит такое "удовольствие", по словам менеджера "рынка шкур", от нескольких сотен долларов в час до нескольких десятков тысяч. Всё напрямую зависит от уровня клиента и его потребностей.

Средний ценник от $500 начинается. Кто-то платит за конфиденциальность, кто-то, наоборот, за медийность, на вкус и цвет, как говорится. Доплата за титулы есть, и она, понятное дело, разная Алексей

Каждому по потребностям

"Мисс город", "Мисс область" — в прайсе Алексея есть много представительниц прекрасной половины человечества и древнейшей профессии одновременно. Над вопросом о том, можно ли достать для клиента эскортницу с титулом "Мисс Россия", менеджер даже не стал думать.

Если нужна "Мисс Россия", то ценник, как правило, превышает $10 тыс. и вполне может быть увеличен вдвое или втрое Алексей

Все клиенты, а они чаще всего постоянные или приходят "по рекомендации", жёстко сегментированы, и каждый менеджер точно знает, какая девочка и кому подойдёт.

Заказывают эскортниц разные люди, начиная от предпринимателей и заканчивая людьми, которые работают в правительстве. Как правило, всё проводится через помощников, личный контакт очень большая редкость Алексей

Главные покупатели "элитных шкур" (так менеджеры между собой называют эскортниц) — женатые мужчины. Одним хочется разнообразия, другие просто устали от жены и хотят пообщаться с красивой девушкой в приятной атмосфере.

Тёмная сторона "рынка шкур"

Как и в каждом деле, элитный эскорт сопровождается скандалами, интригами и мошенническими схемами. Разумеется, никаких бумажных договоров и чеков в этом бизнесе не существует. У менеджеров "рынка шкур" есть и свой чёрный список. В него, как пояснил Алексей, попадают эскортницы, которые не соблюдают общепринятые правила работы, пытаются "кроить" или обойти менеджера.

Предположим, девушка поехала за $1000 чистыми, ей на руки дали $1500, она обязана отдать $500 агенту, но она этого не делает. После этого она автоматически попадает в ЧС и с ней больше не работают Алексей

С каждой эскортницы менеджеры зарабатывают по-разному. На "обычных" и ничем не выдающихся девочках, как говорит Алексей, комиссия менеджера составляет примерно $300. Чем "дороже" эскортница, тем выше комиссия. Топовый эскорт-менеджер, по словам Алексея, может зарабатывать и миллион рублей в месяц. Однако средняя "зарплата" сутенёра элитных проституток в Москве — 200–250 тыс. в месяц.

Но случается и другое. Часто с клиентами приходится решать и уникальные конфликтные ситуации.

Эскортницы часто воруют у клиентов не только деньги, но и вещи, к примеру часы. Клиент сообщает об этом менеджеру, девушку, опять же, заносят в чёрный список. После этого к девушке могут прислать теневых решальщиков Алексей

До убийства, конечно, дело не доходит, но эскортницу могут очень жёстко проучить.

Да и клиенты бывают разные. Кого-то не устраивает, что девочки не исполняют все их прихоти, поэтому претензии выставляют мне. Клиенты тоже бывают разные. Одни шлют угрозы в сообщениях, другие могут подкараулить на улице Алексей

Instagram — крупнейшая "база шкур"

После того как в эфир вышла передача Андрея Малахова, а главная героиня — "модель" Кира Майер разделась и предложила "по-быстрому" переспать подставному миллионеру, "рынок шкур" немножко притих. Как отмечает Алексей, теперь все работают только через проверенных менеджеров и крайне осторожно ездят к новым клиентам.

По словам Алексея, все эскортницы боятся разоблачений. Instagram-популярность, которая нарабатывается годами и тяжёлым трудом, после одной подставной встречи может навсегда рухнуть. А вместе с ней и заработки.

Кстати, чаще всего именно через Instagram девушки попадают на "рынок шкур".

Бывает, что менеджеры сами им напрямую пишут и предлагают попробовать себя в эскорте. Просто пишут что-то типа: "Привет, хочешь заработать?" И мало кто отказывается Алексей

Охотничьи угодья

Сами эскортницы охотятся за своими потенциальными клиентами в тематических местах. Они всеми правдами и неправдами пытаются попасть в элитные ночные клубы, дорогие рестораны, специализированные бизнес-форумы и выставки. Главной удачей считается "снять" богача из стран Ближнего Востока. Эскортницу, кстати, легко узнать по съёмкам в интерьерах дорогих отелей с геолокацией в ОАЭ или Турции.