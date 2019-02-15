Известный рэпер, снявший клип с Канье Уэстом, обвиняется в убийстве 2 друзей

Правоохранители считают, что рэпер YNW Melly с сообщником расправились с двумя парнями и попытались выдать инцидент за бандитскую перестрелку.

Начинающие рэперы YNW Juvy и YNW Sakchaser были близкими друзьями Джамела Димонса, известного как YNW Melly. Они скончались от огнестрельных ранений во Флориде в октябре 2018 года. Тогда рэпер написал у себя в "Инстаграме" многозначительный пост о смерти товарищей.

Они забрали моих братьев из зависти YNW Melly

Но правоохранители предполагают, что именно YNW Melly с приятелем Кортленом Генри убил парней. По их словам, подозреваемые попытались замаскировать убийство под бандитские разборки. Будто их расстреляли из неизвестной машины, проезжавшей мимо, пишет The Sun.

Теперь рэпера арестовали, предъявив ему обвинение в убийстве. Примечательно, что он добровольно пришёл в полицейский участок, оставив перед этим послание в "Инстаграме". YNW Melly написал, что вокруг этого дела слишком много слухов и лжи и "система" ищет виноватого.

YNW Melly — 19-летний американский рэпер, у которого в совокупности около 2 млн подписчиков на "Ютубе" и в "Инстаграме". Его клип на песню с символичным названием "Мысли об убийстве" набрал 88 млн просмотров. А недавно музыкант выпустил клип с самим Канье Уэстом — Mixed Personalities.