Известный рэпер, снявший клип с Канье Уэстом, обвиняется в убийстве 2 друзей

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Известный рэпер, снявший клип с Канье Уэстом, обвиняется в убийстве 2 друзей

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instagram/ynwmelly

Правоохранители считают, что рэпер YNW Melly с сообщником расправились с двумя парнями и попытались выдать инцидент за бандитскую перестрелку.

Начинающие рэперы YNW Juvy и YNW Sakchaser были близкими друзьями Джамела Димонса, известного как YNW Melly. Они скончались от огнестрельных ранений во Флориде в октябре 2018 года. Тогда рэпер написал у себя в "Инстаграме" многозначительный пост о смерти товарищей.

Они забрали моих братьев из зависти

YNW Melly

<p>YNW Melly. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ynwmelly/" target="_blank"><strong>ynwmelly</strong></a></p>

Но правоохранители предполагают, что именно YNW Melly с приятелем Кортленом Генри убил парней. По их словам, подозреваемые попытались замаскировать убийство под бандитские разборки. Будто их расстреляли из неизвестной машины, проезжавшей мимо, пишет The Sun.

<p>YNW Melly. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ynwmelly/" target="_blank"><strong>ynwmelly</strong></a></p>

Теперь рэпера арестовали, предъявив ему обвинение в убийстве. Примечательно, что он добровольно пришёл в полицейский участок, оставив перед этим послание в "Инстаграме". YNW Melly написал, что вокруг этого дела слишком много слухов и лжи и "система" ищет виноватого.

<p>YNW Melly. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ynwmelly/" target="_blank"><strong>ynwmelly</strong></a></p>

YNW Melly — 19-летний американский рэпер, у которого в совокупности около 2 млн подписчиков на "Ютубе" и в "Инстаграме". Его клип на песню с символичным названием "Мысли об убийстве" набрал 88 млн просмотров. А недавно музыкант выпустил клип с самим Канье Уэстом — Mixed Personalities.

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