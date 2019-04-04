Рэпер ST читал свои тексты в течение 24 часов, установив новый рекорд России

Трансляция выступления Александра Степанова (настоящее имя ST) проходила в его официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте". Она началась в 13:00 и за её ходом пристально следили российские представители Книги рекордов Гиннесса, а также 7 млн обычных зрителей. Концерт ST завершился недавно, и стали известны его результаты.
Это вызов прежде всего самому себе, ведь в каждом часе у меня будет всего пять минут на отдых. Физически я готов и надеюсь, что мои поклонники поддержат меня морально!
Александр Степанов
На протяжении целых суток 30-летний хип-хоп-исполнитель зачитывал свои тексты популярных песен и новых — с недавнего альбома "Поэт". Каждый час Саша брал перерыв на пять минут, но не более. Под конец он сорвал голос и хрипел, но выдержал все 24 часа, установив новый рекорд на самый долгий российский концерт. До мирового показателя ST не хватило трёх часов.
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