Рэпер ST читал свои тексты в течение 24 часов, установив новый рекорд России

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Рэпер ST читал свои тексты в течение 24 часов, установив новый рекорд России

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Фото © Instagram/st_stoizsta

Буквально вчера российский рэпер ST заявил, что намерен поставить новый мировой рекорд и устроить самый длинный концерт.

Трансляция выступления Александра Степанова (настоящее имя ST) проходила в его официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте". Она началась в 13:00 и за её ходом пристально следили российские представители Книги рекордов Гиннесса, а также 7 млн обычных зрителей. Концерт ST завершился недавно, и стали известны его результаты.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/st_stoizsta/" target="_blank"><strong>st_stoizsta</strong></a></p>

Это вызов прежде всего самому себе, ведь в каждом часе у меня будет всего пять минут на отдых. Физически я готов и надеюсь, что мои поклонники поддержат меня морально!

Александр Степанов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/st_stoizsta/" target="_blank"><strong>st_stoizsta</strong></a></p>

На протяжении целых суток 30-летний хип-хоп-исполнитель зачитывал свои тексты популярных песен и новых — с недавнего альбома "Поэт". Каждый час Саша брал перерыв на пять минут, но не более. Под конец он сорвал голос и хрипел, но выдержал все 24 часа, установив новый рекорд на самый долгий российский концерт. До мирового показателя ST не хватило трёх часов.

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